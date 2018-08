Catalunya vol un Codi Penal més dur per conduir sota l’efecte de les drogues

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, veu “amb bons ulls” l’opció d’endurir el Codi Penal per als casos d’homicidi imprudent sota els efectes de les drogues. En plena crisi de mortalitat a les carreteres catalanes, Gendrau va mostrar la seva preocupació per l’espiral dramàtica de sinistralitat i va subratllar la predisposició de l’ens català a donar suport a noves mesures punitives contra els conductors temeraris.

La declaració d’intencions arriba enmig d’un període crític a Catalunya. Aquest cap de setmana, en tan sols 24 hores, van morir sis persones i la xifra anual ja arriba fins a les 128, un terç més que el 2017 a aquestes altures. Per tot això, el director del STC va remarcar la importància “que la gent prengui consciència abans de pujar al vehicle en segons quines condicions”, i va recordar que l’abús de drogues continua sent un dels principals problemes a la carretera.

De fet, arran de l’atropellament de dos ciclistes a Riudoms (Baix Camp) per part d’un conductor que circulava sota els efectes de l’haixix, les veus crítiques amb l’actual legislació han crescut. Diumenge passat 2.000 ciclistes van fer una marxa en l’escenari del sinistre per reclamar que es recuperés la via penal per als que se saltin una norma de trànsit i provoquin ferits o morts.

La proposta, que depèn del ministeri de l’Interior, també seria ben rebuda pel director general de Trànsit, Pere Navarro, segons ha apuntat Gendrau. No s’espera una gran modificació de l’actual llei de seguretat viària, sinó “petites modificacions puntuals”, va matisar el màxim responsable del SCT. Uns canvis que també afectaran els que facin ús del mòbil. Segons les intencions anunciades per Navarro, es podria passar de castigar les distraccions per mirar el telèfon en marxa amb tres punts a sis.

La sinistralitat a Catalunya

A l’accident triplement mortal de diumenge a Balaguer (Noguera) i el d’un home a Bassella (Alt Urgell), s’hi va sumar un altre episodi a l’A-2 dilluns a la matinada a Ribera d’Ondara (Segarra). Un camió va xocar contra un altre que estava avariat a la cuneta i va envestir la furgoneta que s’havia aturat a prestar assistència. L’accident va provocar dues víctimes mortals. Un total de 12 defuncions a la carretera en una sola setmana.

Per als Mossos d’Esquadra i el Servei Català de Trànsit, les principals causes dels sinistres són la velocitat, les distraccions i l’alcohol. Per aquest motiu, Gendrau assegura que continuaran aplicant les “mesures impopulars” que s’han demostrat efectives, com els radars i els controls de velocitat i estupefaents. Els dispositius d’aquest tipus s’han reforçat en els primers dies d’agost, especialment als indrets turístics com la Costa Brava.

Una alternativa per a qui begui

Precisament a la costa nord de Catalunya és on es pot trobar una de les principals solucions perquè els usuaris no agafin el cotxe sota els efectes de l’alcohol: els autocars nocturns. Aquest servei constitueix una de les solucions més efectives. Recull l’usuari al seu poble, el porta a la zona de festa i el retorna a primera hora del matí. El gerent de la companyia de transport Sarfa-Moventis, Enric Gimeno, celebra que “el jovent està cada cop més conscienciat i fa un ús més sovintejat d’aquest servei”.

Tot i així, les zones de l’interior de Catalunya -on succeeixen gran part dels accidents- continuen amb un transport públic nocturn gairebé inexistent. La mobilitat per als habitants de comarques que volen accedir a l’oci de les grans ciutats és molt complicada. “Se’ns obliga a agafar el cotxe o gastar 60 euros en un taxi”, denuncia una veïna de la Garrotxa que acostuma a sortir de festa amb el seu grup d’amics.

Més radars al Vallès Occidental (AP-7)

Ahir el Servei Català de Trànsit (STC) va fer un nou pas per regular la velocitat a l’AP-7. Concretament entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès (Vallès Occidental), on va instal·lar i posar en funcionament un nou radar de tram en sentit Girona. La zona vigilada, per on es pot transitar a una velocitat màxima de 120 quilòmetres per hora, és de gairebé 6.000 metres. La iniciativa és part del conjunt de “mesures impopulars” que el SCT impulsa per reduir la sinistralitat a través del Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020. El mateix pla preveu activar més radars d’aquest tipus a l’A-2 durant les pròximes setmanes.