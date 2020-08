Catalunya aprova la prohibició de fumar al carrer

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha signat aquest dilluns la resolució que prohibeix fumar a l'aire lliure quan no es pugui mantenir la distància de seguretat de dos metres sense excepcions en el cas de les terrasses. També es veta l'ús de qualsevol dispositiu d'inhalació de tabac com ara les pipes d'aigua i les catximbes.

Els serveis jurídics de les conselleries de Salut i Interior van estudiar dilluns la fórmula per materialitzar aquesta restricció, tal com van acordar el ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes en la reunió del consell interterritorial del sistema nacional de salut de divendres. La mesura, publicada ja en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), ha entrat en vigor aquest dimarts.

La Generalitat ha estat estudiant la manera d'implantar la prohibició legalment per tal que l'ordre no pugui ser recorreguda davant els tribunals, ja que les conselleries autonòmiques poden afegir-hi noves indicacions sempre que no col·lisionin amb les establertes en la declaració d'actuacions coordinades en matèria sanitària, les mesures de la qual són d'obligat compliment i automàtiques. Per això mateix, les comunitats són les que han de trobar la fórmula jurídica per adaptar aquest marc normatiu al seu ordenament jurídic.

El veto al tabac en aquells espais on no es pugui respectar una distància de dos metres, com en espais com les terrasses, és una mesura que el Govern es plantejava i començava a debatre hores abans que Illa anunciés la declaració d'actuació coordinada. E l president de la Generalitat, Quim Torra, estava "a favor" de la restricció, segons va expressar en un breu tuit, i e l secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja admetia en declaracions a l'ARA que és una bona idea especialment en aquells entorns on no es poden respectar les distàncies físiques. "Té tot el sentit i no ho neguem, perquè demanem portar la mascareta en tot moment i això és incompatible amb fumar", puntualitzava la màxima autoritat en salut preventiva a Catalunya.

Recomanacions i restriccions

Segons la resolució publicada aquest dimarts al DOGC, la Generalitat recomana a la ciutadania que limiti les trobades socials fora del grup de convivència estable i, a més, recomana també que aquestes trobades socials es limitin a un màxim de 10 persones.

Pel que fa a tots els hotels, restaurants i bars, la Generalitat els imposa restriccions: diu que s'haurà de garantir sempre la distància interpersonal mínima d'1,5 metres en el servei de barra i entre taules o agrupacions de taules i que aquestes podran estar ocupades per grups de màxim 10 persones. A més, indiquen que tots els establiments hauran de tancar a la 1 de la matinada i que no podran admetre nous clients passades les 12 de la nit.