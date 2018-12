Catalunya bat el seu rècord de trasplantaments pediàtrics amb 53 el 2018

L'Hospital Infantil Vall d'Hebron i l'Hospital Sant Joan de Déu han fet 53 trasplantaments pediàtrics el 2018, una xifra que representa el rècord en un sol any. Els dos centres hospitalaris, els únics autoritzats per fer trasplantaments infantils a Catalunya, han superat els 52 del 2009, amb 25 trasplantaments infantils de ronyó, 15 de fetge, 8 de cor i 5 de pulmó.

De les 53 operacions, 42 s'han portat a terme a la Vall d'Hebron i 11 a Sant Joan de Déu, una xifra que suposa gairebé 1 de cada 3 trasplantaments infantils a tot l'estat espanyol, segons el departament de Salut. En un comunicat, la Generalitat destaca que aquesta fita s'ha assolit gràcies a 12 donants vius de ronyó i de fetge i 28 donants de cadàver –10 dels quals catalans, 16 d'altres comunitats autònomes i 2 d'un altre país europeu. "En el seu moment es va pensar que el sistema de trasplantaments pediàtrics havia tocat sostre a Catalunya, però el rècord d'aquest any demostra que encara es podia i es pot perfeccionar, sobretot pel que fa a donants de cadàver, perquè s'ha millorat el procés de conservació d'òrgans", comenta el doctor Álvaro Madrid, cap del servei de nefrologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Un fetge, dos trasplantaments

El rècord aconseguit enguany és fruit de la innovació mèdica en aquest delicat camp quirúrgic, amb tècniques com ara el trasplantament hepàtic 'split'. Aquest procediment d'alta complexitat consisteix a dividir el fetge del donant en dues parts "per obtenir dos empelts completament funcionals que van a parar a dos receptors, habitualment un de pediàtric i un d'adult", tal com explica el doctor Ramón Charco, cap del servei de cirurgia hepatobiliopancreàtica i trasplantaments de l'Hospital Infantil Vall d'Hebron.



Precisament, l'Hospital Vall d'Hebron és un dels pocs que ha posat en pràctica aquesta tècnica, després d'anys de no utilitzar-la. Va ser el juliol passat, quan es van fer públics els trasplantaments pediàtrics de dues nenes –la Roma i la Naroa–, i des d'aleshores ja n'ha practicat dos més.



Aquest hospital barceloní va ser el primer que va fer trasplantaments infantils a Catalunya, l'any 1981, i des d'aleshores ha practicat concretament 954 intervencions –majoritàriament trasplantaments de ronyó (493) i de fetge (342), i en menor mesura de pulmó (69) i de cor (50)–. D'altra banda, l'any 2001 l'Hospital Sant Joan de Déu feia el primer trasplantament de ronyó i començava així la seva activitat com a programa autoritzat de trasplantament renal infantil. Actualment, destaca el departament de Salut, "tots dos centres pediàtrics estan considerats centres de referència pel Sistema Nacional de Salut espanyol".