Catalunya suma 190 casos nous de coronavirus i supera el mig miler de contagis

Catalunya ja registra mig miler de casos de coronavirus. El departament de Salut ha confirmat aquest divendres 190 casos nous de SARS-CoV-2, que eleven a 509 la xifra total de contagis. Del total d'afectats, 35 tenen un pronòstic greu i 58 són professionals de la salut. Igualada, aïllada des de la mitjanit després que es declarés un brot crític, concentra 67 del total de positius i la majoria (41) són professionals sanitaris. Quatre persones afectades a la conca d'Òdena estan greus i tres, que presentaven patologies prèvies importants i edats compreses entre els 71 i els 86 anys, han mort. Les víctimes mortals no han augmentat en les últimes hores i continuen sent sis des de l'aparició de l'epidèmia a Catalunya, però el degoteig de casos sí que s'ha accelerat: si dijous es van confirmar 135 positius, aquest divendres se n'hi han sumat 190 més.

"Fa setmanes que el sistema es prepara per a una demanda assistencial creixent", ha assegurat el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, que ha admès que la crisi originada pel coronavirus duplicarà, com a mínim, la demanda i s'allargarà entre vuit i deu setmanes. A l'activitat ordinària del sistema sanitari –que ha definit de "molt nombrosa i exitosa"–, s'hi afegeix ara la resposta a aquesta epidèmia vírica. El Govern –ha assenyalat– treballa per abaixar el ritme de l'expansió del virus i frenar un potencial col·lapse del sistema sanitari, tal com va avançar l'ARA.

La directora de l'àrea sanitària del Servei Català de la Salut, Xènia Acebes, ha explicat que s'han pres decisions "de forma coordinada amb els centres i els professionals d'arreu del territori" per blindar la xarxa assistencial i protegir la població més vulnerable així com els professionals sanitaris. Entre les mesures que Acebes ha enumerat destaca l'allargament de la vigència de les receptes mèdiques, que permetrà que els malalts crònics no hagin d'anar als ambulatoris ni a les farmàcies (tant comunitàries com hospitalàries) a renovar els seus plans terapèutics o a recollir-ne la medicació.

A més, i si bé ha sigut cautelós a l'hora d'afirmar-ho, Comella ha reconegut que hi ha "molt bona sintonia" entre l'àmbit públic i el privat i que estan convençuts que hi haurà col·laboració per sumar capacitats. L' Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), la patronal del sector privat, ja ha confirmat a l'ARA que s'ha obert un "canal de comunicació directa" entre els dos sectors que ha de permetre resoldre les necessitats d'uns i altres "amb la màxima agilitat", com per exemple trobar "un llit d'UCI o un intensivista que pugui fer una guàrdia". Comella, però, ha recordat que als hospitals públics s'hi poden fer servir altres instal·lacions com a UCI, com ara quiròfans.

El CatSalut ha demanat que les situacions de risc vital, com poden ser els infarts, els ictus o els accidents de trànsit, s'han de canalitzar a través del 112, que és el telèfon general d'emergències. Les persones que requereixin atenció a causa del coronavirus han de trucar al 061, que segons Comella viu "moments de col·lapse". "[El 061] s'ha de fer servir per a consultes de certa importància. Per resoldre dubtes o consultes, hi ha el Canal Salut i el telèfon dels centres d'atenció primària", ha afirmat. I ha acabat: "Als centres sanitaris només s'hi ha d'anar per allò imprescindible i urgent".