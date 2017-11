Catalunya és la tercera comunitat on els estudiants tenen més capacitat per treballar en equip

Catalunya és la tercera comunitat d'Espanya -empatada amb Navarra- on els estudiants de 15 anys tenen més capacitat per treballar en equip, segons la nova entrega de l'informe PISA, corresponent al 2015. Només la superen les comunitats de Madrid i Castella i Lleó. Aquesta és la primera vegada que s'analitza aquesta habilitat per elaborar l'informe i Catalunya obté 505 punts, la mateixa puntuació que Navarra, mentre que la Comunitat de Madrid n'obté 519 i Castella i Lleó, 517.

Per contra, Extremadura, amb 474 punts, Andalusia, amb 483, i el País Basc i les Illes Canàries, amb 484, són les comunitats amb una puntuació més baixa. La mitjana espanyola és de 496 punts, puntuació que la situa en la vint-i-cinquena posició entre els països de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), empatada amb la Xina. Darrere hi ha Portugal (498 punts) i la República Txeca (499 punts). La classificació per països de l'OCDE està encapçalada per Singapur i el Japó, amb 561 i 552 punts, respectivament.



Per sexes, la puntuació de les noies en la seva capacitat per resoldre problemes de manera col·lectiva entre els adolescents de 15 anys a Catalunya s'enfila fins als 518 punts, mentre que entre els nois cau fins als 493 punts. A l'Estat, la puntuació és de 508 punts per a les noies i 485 per als nois.



Aquesta és una tendència que també es repeteix a escala mundial, ja que de mitjana les noies obtenen 29 punts més que els nois. Les majors diferències, superiors als 40 punts, s'observen a Austràlia, Finlàndia, Letònia, Nova Zelanda i Suècia, mentre que on hi ha menys diferència, menys de deu punts, és a Colòmbia, Costa Rica i el Perú. En general, aquestes dades contrasten amb les conclusions de l'informe PISA del 2012, on els nois eren millors resolvent problemes individualment que les noies.