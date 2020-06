Catalunya demana que Barcelona i Lleida passin a la fase 2 a partir del 8 de juny

Barcelona, entesa ja com la ciutat comtal i l'àrea metropolitana, passarà dilluns que ve, 8 de juny, a la fase 2 del desconfinament si així ho accepta el ministeri de Sanitat. El Govern ha proposat aquest dilluns que la regió sanitària de Barcelona, amb aproximadament 4.790.000 habitants -sense incloure el Garraf i l'Alt Penedès, que s'han constituït en àrees bàsiques independents i avancen a un altre ritme- continuïn amb la desescalada.

Catalunya també ha demanat que Lleida pugui avançar fins a la fase 2, si bé la proposta està condicionada a la progressió dels indicadors epidemiològics, que fa dues setmanes evidenciaven un repunt de contagis. El departament de Salut ha explicat que l'evolució de la regió de Ponent és "bona" i les autoritats sanitàries consideren que està en condicions per passar a la fase 2, ja que compta amb prou capacitat diagnòstica i assistencial, així com una bona estratègia d'identificació de contactes per a la detecció precoç de positius. Amb tot, fonts de la conselleria admeten que la regió estarà extremadament vigilada, com a mínim, aquesta setmana, i que si s'hagués d'alentir la progressió de Lleida s'evitaria el fre total i es buscarien fórmules alternatives, com ara proposar una fase 1,5 o només restringir la mobilitat i les activitats en aquelles zones problemàtiques.

El departament de Salut també vol que Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran avancin a la fase 3, l' última fase del pla de desconfinament abans d'arribar a la famosa "nova normalitat". La resta de regions sanitàries, la de Girona i Catalunya Central, i les àrees de gestió assistencial Penedès i el Garraf es mantindran en la fase 2, tal com ja estava previst. L'informe serà enviat aquest dilluns mateix a l'executiu espanyol.