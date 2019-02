La xifra és impossible de saber del cert, però el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, apunta que a Catalunya hi ha uns 100.000 immigrants en situació irregular. Fa un any aquesta xifra, també aproximadament, deuria rondar els 80.000, segons Amorós. El secretari ha insistit que saber la xifra amb exactitud "costa molt perquè no tothom es dona d'alta del padró", i, a més, cal tenir en compte que tampoc tothom es dona de baixa un cop marxa del país.

Amorós també ha explicat que bona part d'aquest increment està arribant de països centreamericans. "Tot Centreamèrica està en crisi i per això molts venen d'allà", ha dit. A més de Colòmbia, d'on les arribades de migrants no s'han aturat tot i el teòric procés de pau amb la guerrilla de les FARC, també cal destacar les arribades de moltes persones –sobretot dones– d'Hondures.

En total, des de les oficines de la Generalitat es van tramitar 24.189 informes durant el 2018, 12.136 per reagrupament familiar i 12.053 per reclamar l'arrelament social, imprescindible per aconseguir el permís de residència.