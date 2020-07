Catalunya incrementa un 5% les proves PCR, però segueix a la cua de l'Estat en tests ràpids

Catalunya ha fet 702.640 proves PCR de detecció del covid-19 entre l'abril i el juliol, segons ha informat el ministeri de Sanitat. A més, del 3 al 9 de juliol, setmana en què es va establir el confinament perimetral al Segrià, Salut va realitzar 36.302 proves PCR. Si bé la taxa de proves PCR ha crescut més del doble en comparació amb les dades del mes de maig –de 40,75 proves per cada miler de ciutadans a 92,34 proves– la xifra segueix estant lluny de la de Madrid, que ha fet 115,90 proves per 1.000 habitants. La xifra catalana supera, però, la del conjunt de l'Estat, on per cada miler d'habitants s'han fet 81,73 proves, mentre que la capacitat per portar-les a terme ha augmentat un 6%, un punt més que a Catalunya. Al conjunt de l'Estat s'han fet 3.849.701 tests PCR des de l'inici de l'epidèmia.

En el cas d'Aragó, on una gran part de la població ha tornat a la fase 2, les xifres són més baixes. A la comunitat autònoma, la capacitat per portar a terme proves PCR ha augmentat un 4%, dos punts per sota de la mitjana estatal. El total de proves realitzades fins al 9 de juliol s'enfila fins a les 87.361, de les quals 5.539 proves PCR s'han fet entre el 3 i el 9 d'aquest mes.

D'altra banda, pel que fa als tests ràpids, Catalunya segueix a la cua: Salut ha realitzat 9,47 tests per cada mil habitants, quan la mitjana a l'Estat és de 43,04 tests per cada miler d'habitants. Fins al 9 de juliol la xifra total s'enfila fins als 71.872 tests, dels quals 3.334 s'han realitzat la setmana del 3 al 9 de juliol. Finalment, pel que fa a les proves de tests serològics, a Catalunya les xifres també són baixes en comparació amb la resta de l'Estat. Se n'han realitzat 8.943 fins al 9 de juliol, de les quals 1.399 s'han fet la setmana del 3 al 9 d'aquest mes. L'increment ha sigut d'un 19%, més de 30 punts per sota de la mitjana a l'Estat, on la capacitat per portar a terme les proves de detecció d'anticossos ha augmentat un 55%.

Des de l'inici de l'epidèmia, a tot l'Estat el total de les diferents proves per diagnosticar casos de covid-19 s'enfila fins a les 6.026.446 proves, de les quals 291.847 corresponen a la setmana del 3 al 9 de juliol.