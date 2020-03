Una targeta moneder a Catalunya, un menú infantil de Telepizza a Madrid: les vies per fer arribar les beques menjador

Des que es va decretar el tancament de tots els centres escolars per aturar la propagació del coronavirus a Catalunya, als departaments d'Educació i d'Afers Socials han estat pensant com poden fer arribar les beques menjador a les famílies que ho necessiten. Es tracta d'una prioritat, perquè hi ha molts nens que l'únic àpat calent que fan al dia és a l'escola i, amb els centres tancats, es posava en risc la seva alimentació. Segons ha comunicat el departament d'Educació, s'habilitaran unes targetes moneder per a cada alumne. Aquestes targetes, creades per La Caixa, es carregaran amb un import corresponent a la prestació diària pel total de dies que duri el tancament i es repartiran a través dels consells comarcals i ajuntaments en dos o tres dies. En total són 140.000 targetes per a infants usuaris del servei de menjador i 20.000 per als menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat.

La mesura és la mateixa que ha dissenyat l'Ajuntament de Barcelona, que diumenge va informar que havia arribat a un acord amb la Generalitat perquè els 30.000 nens de la ciutat que tenen beques menjador a la ciutat tinguin aquesta targeta moneder que podran utilitzar per comprar menjar en qualsevol establiment d'alimentació. D'entrada es va pensar en fer arribar càterings freds o bé que empreses que normalment s'encarreguen del servei de menjador fossin ara les encarregades de preparar el dinar a tots els becats, però el confinament anunciat per Pedro Sánchez a nivell estatal ha obligat a canviar els plans i dissenyar aquesta targeta moneder. El risc és que no totes les famílies inverteixin els diners en menjar.

La mesura que s'implantarà a Catalunya és força diferent de la que han triat a Madrid. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz-Ayuso ha explicat que han arribat a un acord amb la cadena Telepizza perquè els 11.500 alumnes que tenien beques menjador es beneficiïn ara d'un menú infantil que podran recollir en els 50 establiments que té la cadena a Madrid. Quan el ministeri de Sanitat els autoritzi, començaran a aplicar el programa que han dissenyat: segons ha explicat a l'agència Efe un portaveu de Telepizza, els menors tindran dret a rebre "un menú tancat" que canviarà cada dia i que constarà de pizzes, hamburgueses, amanides o wraps, que podran anar a buscar a aquests establiments, que ara només estan oberts per als serveis d'enviament a domicili.