Catalunya suma 19 morts per covid-19, tres en les últimes 24 hores

Catalunya ha registrat aquest dissabte 19 defuncions de covid-19, de les quals només tres corresponen a les últimes 24 hores. El nombre de víctimes del coronavirus notificades per les funeràries des de l'inici de la pandèmia s'eleva fins als 12.241 i corresponen tant a morts amb una prova que confirma la infecció com a casos sospitosos. D'aquestes defuncions, 6.690 s'han donat en un centre hospitalari o sociosanitari; 3.965 en una residència i 778 al domicili del difunt.

Els casos restants són casos no classificables per falta d'informació que es van reassignant a mesura que s'esclareixen els detalls, segons informen fonts governamentals. I, de fet, com passa des de fa uns dies, les dades d'aquesta actualització no corresponen només a les notificacions de persones mortes en les últimes 24 hores, sinó que també hi ha comptabilitzats casos anteriors que no s'havien inclòs al balanç fins ara. Per exemple, divendres es van reportar 11 defuncions que van produir-se dijous, però al balanç d'aquest dissabte aquesta mateixa xifra s'ha corregit amb dades antigues, mai notificades abans, i ha crescut en quatre víctimes més (15), sigui per retards en la notificació o per reclassificacions. Segons aquest criteri fixat ara pel departament de Salut, concretament en les últimes 24 hores tan sols s'han registrat tres defuncions, si bé s'espera que la xifra real s'actualitzi els propers dies.

Passa el mateix amb la xifra de nous contagis. En global es redueixen els nous diagnòstics, ja que si divendres es van notificar 387 casos nous, avui se n'han registrat 257. Ara bé, i seguint la mateixa directriu de Salut de comparar dades de manera retrospectiva, en l'últim dia només s'ha informat de 18 positius. Malgrat que poden ser casos notificats recentment atès que es fan més proves, tests i estudis, la resta (239) poden correspondre a contagis de ja fa dies i, per això, els distribueixen al llarg de la sèrie en el dia que pertocaria a aquests contagis. En total ja són 66.545 les persones que s'han contagiat de covid-19 a Catalunya des que va començar la pandèmia.

Els ingressos a les unitats de cures intensives (UCI) també van a la baixa respecte a les dades de divendres: hi ha 164 malalts greus als hospitals catalans, 7 menys. En total, des de l'inici de la pandèmia han passat per la unitat de cures intensives dels hospitals catalans 4.064 persones. Ara, i des de fa un temps, les altes hospitalàries superen amb escreix els nous ingressos. Fins al moment un total de 37.892 persones diagnosticades amb covid-19 que havien necessitat algun tipus d'atenció s'han recuperat. En les últimes 24 hores s'han registrat 114 recuperacions.

Un dels focus més preocupants del covid-19 és el que va esclatar a les residències de gent gran, on un total de 13.898 persones es van infectar. A més, 2.143 professionals estan aïllats per sospita o per confirmació d'infecció.