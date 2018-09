Catalunya no hi obliga, però la majoria es vacuna

El Govern no obliga a posar cap vacuna. Igual que passa a la resta de comunitats autònomes, només es recomana que les famílies en posin als seus fills. A Catalunya les dosis les finança el departament de Salut i s’administren als anomenats centres vacunals que hi ha repartits pel territori. Ara bé, encara que la legislació catalana no parla de l’obligació de vacunar-se, una amplíssima majoria de famílies sí que ho fan. De fet, fins a un 95% dels nadons que neixen a Catalunya estan al dia del calendari de vacunacions sistemàtiques que elabora el departament de Salut. Aquest document especifica quines són les malalties contra les quals el govern català aconsella vacunar-se i també les edats en què cal fer-ho. Des del departament de Salut asseguren que aquests alts índexs assolits demostren que les “estratègies informatives” dels últims temps funcionen, així com el fet que s’ofereixin de manera gratuïta i siguin “molt accessibles” per a la població. De resultes d’aquests programes de sensibilització s’han eliminat malalties com la poliomielitis, la rubèola congènita i la diftèria.

Més control en les colònies

Poc després de la mort per diftèria d’un nen olotí que no estava vacunat, es va incorporar una nova recomanació als controls de vacunació dels infants i joves que van de colònies o participen en casals arreu del territori català. Va ser el juny del 2016 i, en aquell moment, ja era obligatori que les famílies signessin una fitxa en què constés l’estat de les vacunes que portava el seu fill. Però aquell estiu la Generalitat va afegir una recomanació que encara és vigent: aconsellava que, a més, es fes signar un document especial a les famílies que decideixen no vacunar el seu infant. Es tracta que declarin que són conscients dels riscos a què s’exposen i que l’organització no se’n pot fer responsable. Tant aquest com qualsevol altre control, però, a dia d’avui són voluntaris. Amb tot, entitats com la Fundació Pere Tarrés també demanen, per exemple, una fotocòpia de la cartilla de vacunació.