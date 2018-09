Catalunya participa a una cimera mundial de canvi climàtic a Califòrnia

Califòrnia es desmarca del president dels EUA, Donald Trump, i convoca una cimera global contra el canvi climàtic en la qual participarà Catalunya. Una delegació encapçalada pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, viatjarà als EUA per contribuir al balanç dels compromisos assolits tres anys després que se signés l'Acord de París del qual ara Trump s'ha desmarcat.

La delegació de la Generalitat no només es pren la cita com una manera de donar suport al govern de Califòrnia en el seu compromís amb el medi ambient, sinó que també aprofitarà per exposar davant representants d'estats i territoris de tot el món la llei catalana de Canvi Climàtic i les mesures que se'n desprenen i que s'implantaran els propers mesos.

La secretària de Medi Ambient del Govern, Marta Subirà, ha explicat que a la cimera exposaran la fiscalitat climàtica que preveu impulsar Catalunya. Per exemple, l'impost sobre el CO2 que emeten els vehicles i que es posarà en marxa l'any que ve o l'impost sobre grans vaixells o sobre activitats econòmiques contaminants. També està previst que el conseller Calvet intervingui en una de les sessions sobre economia circular.