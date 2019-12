Catalunya es queda molt lluny de reduir a la meitat les víctimes mortals de trànsit

La Unió Europea (UE) va fixar un horitzó molt clar: que el 2020 les víctimes mortals de trànsit fossin la meitat del 2010. Però aquest objectiu està molt lluny de complir-se a Catalunya quan només falten 11 dies per entrar al 2020. Les xifres ho demostren perquè el 2010 –fins al 19 de desembre– van perdre la vida a les carreteres catalanes 239 persones, aquest any són 169 i el vinent haurien de ser 120. Per tant, es fa molt difícil de pensar que l'any que ve s'assolirà l'objectiu europeu, ja que amb les dades d'aquest any les víctimes mortals només s'han reduït un 29,3% respecte al 2010. Però, per demarcacions, Girona ho compleix perquè el percentatge de descens és del 55%. En canvi, a Tarragona és del 31%, a Lleida del 19,4% i a Barcelona del 14,1%. En conjunt, res fa pensar que al final del 2020 la disminució serà del 50% en comparació amb el principi de la dècada.

"Si no hi ha cap daltabaix, el 2019 es tancarà amb una reducció de les víctimes mortals respecte al 2018 però serà insuficient per a l'objectiu de la UE", ha reconegut el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau. De fet, ha afegit que el pla del SCT per al període 2017-2019 ja establia una reducció del 45% de les víctimes mortals en comparació amb el 2010 que no es complirà. Gendrau ha argumentat que "a la resta d'Europa" tampoc s'està assolint l'objectiu de reduir els morts de trànsit a la meitat i ha avançat que la UE podria rebaixar el llindar del 50% que havia fixat per a l'any vinent per fer-lo més assequible. Malgrat tot, Gendrau ha dit que "no es pot renunciar" a aquest objectiu per al 2020.

El director del SCT ha atribuït "l'estancament" en el descens de les víctimes mortals a l'excés de velocitat, el consum d'alcohol i drogues i les distraccions, sobretot les provocades pel mòbil. "Més del 90% dels accidents estan causats pel factor humà", ha apuntat Gendrau. Per això confia que els canvis tecnològics en seguretat que hauran d'incorporar els nous vehicles a partir del 2022, com ara tenir sistemes contra les distraccions, evitar canvis de carril i limitar la velocitat, siguin mesures que "ajudin a reduir l'accidentalitat".

"Cronificació" dels conductors beguts

Amb motiu de les dates festives, els Mossos d'Esquadra estan fent una campanya contra els conductors beguts i drogats. El subcap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos, l'intendent Vicenç Gasulla, ha alertat que des de fa temps "es manté una cronificació" de les persones que condueixen sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Gasulla ho ha exemplificat amb els 50 controls que la policia catalana farà la nit de Cap d'Any: "Entre el 5% i el 8% dels resultats [els agents preveuen fer entre 700 i 1.000 proves] seran positius perquè fa anys que les taxes són similars". Per això Gasulla ha demanat als conductors que reflexionin sobre el que significa conduir beguts i que si prenen alcohol no es posin darrere el volant.