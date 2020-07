Catalunya registra 969 nous contagis de coronavirus i un centenar d'altes hospitalàries

Catalunya ha notificat aquest dimecres 969 nous contagis de covid-19 al país – 86 menys que ahir–, que eleven el còmput global de persones infectades fins a 92.392. En una tendència semblant a la dels últims dies, el 75% dels positius notificats són de Barcelona ciutat (252) i les regions metropolitana sud (251) i nord (231). A Lleida, on dimarts es van sumar 263 contagis, l'augment comptabilitzat 24 hores després és més moderat, de 82 casos.

Pel que fa a la resta de regions sanitàries, destaquen els 63 nous casos a Girona i els 62 a la Catalunya Central. Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, per contra, només s'han notificat 11 i 13 contagis nous, respectivament, mentre que a l'Alt Pirineu i l'Aran no se n'ha notificat cap. Cal recordar que els nous positius inclosos al recompte no són només de les últimes 24 hores i que s'hi comptabilitzen els contagis detectats tant per PCRs com per tests serològics i epidemiològics i pels metges als CAP.

Després d'encadenar dos dies amb un miler de nous contagis, les dades facilitades per Salut notifiquen també 93 altes hospitalàries més per la malaltia, gairebé el doble de les 49 que es van afegir dimarts al recompte. Tot i això, només hi ha un nou ingrés a l'UCI –n'eren 11 més en l'últim recompte– i la xifra total de persones ingressades de gravetat ara mateix és de 89 (4.281 des del començament de la pandèmia).

Al recompte de víctimes mortals d'aquest dimecres, i després que un dia abans se n'haguessin notificat 22, se n'inclouen vuit més pel covid-19 –o amb la sospita que tenien el virus– al còmput global, que han tingut lloc a Barcelona (1), les regions metropolitanes nord (2) i sud (3) i Girona (2). Amb tot, s'eleva fins a les 12.710 la xifra de morts per la pandèmia a Catalunya, segons dades de les funeràries. D’aquests, 6.969 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.117 en una residència i 807 al domicili. Els casos restants són no classificables per falta d’informació.

Pel que fa a les residències de gent gran, aquest dimarts s'han sumat 23 persones positives de coronavirus al còmput global, que s'eleva fins a 15.660 infectats a Catalunya.