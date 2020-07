Catalunya registra un augment de morts i contagis per covid-19: 20 defuncions més i 223 nous positius

Catalunya ha registrat 223 contagis nous per coronavirus (77 més que ahir), 15 dels quals s'han produït en les últimes 24 hores i la xifra de positius des de l'inici de la pandèmia s'enfila fins als 71.799. Pel que fa a les defuncions, avui segons les dades del departament de Salut hi ha 20 noves en el còmput global (ahir se'n van registrar només dues), si bé d'aquestes tan sols una correspon a l'últim dia. Així, fins avui, hi ha hagut 12.576 defuncions per covid-19 a Catalunya. Pel que fa a les persones a la UCI, actualment n'hi ha 52, dues menys que ahir. Per últim, s'han donat d'alta 39.702 persones, 97 més que ahir. L'augment de casos podria estar relacionat amb els brots confirmat a Lleida.