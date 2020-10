Catalunya registra les pitjors dades de coronavirus de la segona onada

Tots els indicadors que s'analitzen per veure l'evolució del coronavirus han empitjorat en les últimes 24 hores i Catalunya ja se situa en el pitjor escenari d'aquesta segona onada. Un dels valors que més ha pujat, segons l'última actualització del departament de Salut, és el risc de rebrot, que ha passat de 635 punts a 713,37. L'increment és de 77 punts, mentre que el de divendres respecte a dijous havia sigut de 69. La taxa de transmissió, que és l'indicador que mesura la velocitat de propagació del virus, arriba a 1,50 (ahir era a 1,45). Això significa que, per cada cent persones contagiades, es generen de mitjana 150 casos més.

En l'actualització de dades s'han declarat 5.931 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA) i ja s'arriba als 198.368 des del començament de la pandèmia. Aquest increment també és superior al que es va registrar divendres, amb un total de 5.295 casos nous. De totes les proves que es fan de coronavirus, l'11,41% donen positiu, un altre valor a l'alça perquè divendres el percentatge se situava en el 10,90%.

Pel que fa a la pressió hospitàlaria, un dels indicadors que més inquieten l'administració pel risc de col·lapse, en les últimes 24 hores han ingressat 45 persones més per coronavirus als hospitals catalans, amb un total de 1.743. Divendres hi havien ingressat 72 persones. De tots els pacients hospitalitzats, ja n'hi ha 325 a l'UCI, un increment de 29 casos, el doble del que s'havia registrat divendres (+14). L'augment de casos a l'UCI comporta, lamentablement, que també pugi el nombre de persones que moren per culpa del virus. En les últimes 24 hores, 48 persones han perdut la vida a Catalunya, una xifra molt més alta que la registrada divendres (+21). En total ja hi han mort 13.773 persones per coronavirus.

Aquestes dades no acompanyen gens just poc abans que comenci una setmana clau que posarà a prova els hospitals. En cas que es mantingui la progressió, Salut haurà de suspendre una part de l'activitat ordinària i programada d'aquests centres per destinar més esforços a la lluita contra el coronavirus.