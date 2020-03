Catalunya supera el miler de morts per coronavirus: 1.070

Per tercer dia consecutiu ha baixat el nombre de nous infectats confirmats per coronavirus a Catalunya, tot i que el nombre de persones mortes en les últimes 24 hores és de 190, i el total acumulat supera ja el miler: 1.070. Són les dades que ha publicat aquest divendres al vespre el departament de Salut. En total hi ha 1.323 positius nous per Covid-19 a Catalunya (dijous eren 1.348 casos nous), fet que eleva la xifra total a 14.263. També ha augmentat el nombre de persones que reben l'alta: 722, la xifra més elevada des que va començar l'alerta sanitària. En total, ja s'han curat a Catalunya 3.106 pacients.

Després de registrar-se 2.073 infectats confirmats el dimarts, el nombre de casos nous ha anat disminuint progressivament. Encara que de dijous a divendres la xifra és pràcticament calcada (1.323, per 1.348 el dia anterior, 25 menys). També ha pujat el nombre de casos de personal sanitari infectat, que ha passat dels 2.248 del dijous als 2.485 d'aquest divendres. Percentualment representen un 17,4% del total, exactament el mateix valor que el dia anterior.

D'altra banda ha baixat, per segon dia consecutiu, el nombre de nous casos greus. Dimecres eren 240, dijous 166 i aquest divendres 137, segons les dades de Salut. En total el nombre de pacients en estat greu a Catalunya és de 1.324.

113 positius nous a la conca d'Òdena

Pel que fa a la conca d'Òdena, Salut confirma un total acumulat de 508 positius per coronavirus. Això suposa un augment més que notable dels casos confirmats, ja que s'han incrementat en 113 respecte al dia anterior, gairebé el doble (dijous van ser 63 casos nous). Pel que fa als contagis, és el segon pitjor dia des que es va conèixer el brot, només per darrere dels 119 casos detectats el dimecres 18 de març.

D'aquest total, però, el nombre de professionals sanitaris de la zona infectats es manté: 140. Pel que fa a les víctimes a Igualada, 57 persones han mort pel Covid-19, 7 més que el dia anterior. El nombre d'altes ha estat molt similar al del dia anterior (25, per 30 el dijous). En total ja s'han curat 162 persones en aquesta zona.