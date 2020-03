Catalunya registra la xifra més alta de morts, 208, i arriba als 880

La jornada d’aquest dijous ha deixat més morts que cap altre dia des que va començar la crisi del coronavirus a Catalunya. Les 208 defuncions (7 de les quals a Igualada) eleven fins a 880 el total de difunts amb el virus, una xifra que representa un increment del 30,95% respecte al dia anterior. La nota positiva ha sigut el nombre d’altes hospitalàries, que han estat 687, per arribar a les 2.384 acumulades. El nombre de nous casos confirmats, 1.384, ha baixat per segon dia consecutiu, fins a sumar un total de 12.940. És l’increment més suau dels últims quatre dies, tot i que els positius sempre depenen de la gent que s’ha sotmès a la prova, que, a falta que es comencin a fer els tests ràpids, no és d’ús massiu ni immediat. Dels contagiats, 2.248 són professionals sanitaris.

651x729

Pel que fa als casos greus, 1.187, són un 16,26% més que el dia anterior. Aquesta xifra és encara inferior a la de llits d’UCI de què disposa Catalunya, que al migdia la consellera de Salut, Alba Vergés, ha xifrat en 1.406. A aquella hora, coincidint amb el recompte del dia anterior, 1.016 estaven ja ocupats per pacients amb Covid-19. El que no ha precisat és quants llits de cures intensives de la resta estaven buits i quants ocupats per altres pacients, per la qual cosa no es pot saber si ara mateix hi ha prou llits d’UCI per atendre els malalts greus a Catalunya.

El que sí que està clar és que és urgent l’objectiu de duplicar o fins i tot triplicar la capacitat de cures intensives a Catalunya, que és l’objectiu que té l’administració, segons ha dit la mateixa Vergés. La consellera ha assegurat que 863 dels pacients greus estaven fent servir respiradors, una xifra que haurà augmentat amb l’actualització de les dades a la nit, però que en qualsevol cas voreja el nombre de respiradors disponibles, a l’espera que n’arribin de nous.

L'impacte del coronavirus a la conca d'Òdena

A Igualada els morts registrats aquest dijous han estat 7 i eleven fins a 50 els difunts amb aquesta malaltia, que ha infectat un total de 395 persones a la conca d’Òdena. D’aquests, 140 són professionals sanitaris i 137 ja han rebut l’alta.

Al migdia el departament de Salut ha ofert per primera vegada més detalls de xifres per regions sanitàries. Abans de l’actualització nocturna, Barcelona i l’àrea metropolitana, la regió més poblada amb diferència, concentrava el nombre més gran de morts i malalts greus per coronavirus: 535 dels 672 morts eren a Barcelona i 828 dels 1.021 pacients greus també. La Catalunya Central acumulava 71 morts i 56 pacients greus, i era el segon territori amb una taxa més elevada de gravetat i el primer en letalitat, a causa sobretot del brot d’Igualada i la conca d’Òdena, on ja havien mort 43 persones. A l’altre extrem, les Terres de l’Ebre només comptaven un mort i vuit persones greus, tot i que és la regió menys poblada. Tarragona, amb una població superior, havia registrat 8 morts i 38 malalts greus amb Covid-19.

Taxa de letalitat

La taxa per cada 100.000 habitants és de 10,5 morts i 16,2 greus a Barcelona i de 13,6 morts i 10,7 greus a la Catalunya Central, únics territoris amb una mitjana superior a la catalana, que és de 8,8 morts per cada 100.000 habitants i 13,4 malalts greus amb Covid-19. Si separem la conca d’Òdena de la Catalunya Central, aquesta taxa es dispara a 65,1 morts per cada 100.000 habitants, gairebé 6 vegades més que a Barcelona i 7 més que la mitjana catalana. A les Terres de l’Ebre, en canvi, la taxa per cada 100.000 habitants és de 0,6 morts i 4,5 greus, mentre que Tarragona registra 1,3 morts i 6,1 greus. Entremig hi trobem la resta dels territoris.