Cau una xarxa que introduïa ciutadans de la Xina al Regne Unit amb documentació falsa

La Policia Nacional ha detingut 155 persones i ha desmantellat una xarxa internacional de tràfic il·legal de ciutadans xinesos en una operació a diverses localitats espanyoles, entre les quals Barcelona, on han sigut arrestats els quatre presumptes líders de l'organització, segons ha informat el cos policial. La majoria dels arrestats són de nacionalitat xinesa i entre ells es troben els quatre líders, que han sigut detinguts com a presumptes autors de delictes de pertinença a organització criminal, falsedat documental i contra els drets dels ciutadans estrangers.



La resta de les detencions practicades per delicte de falsedat documental s'han distribuït de la següent manera: 111 al Prat de Llobregat (Baix Llobregat), 19 a l'aeroport Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, 6 a Alacant, 5 a Eivissa, 3 a La Línea de la Concepción (Cadis), 2 a Avilés (Astúries), 2 a Bilbao, 2 a Castelló i 1 a Màlaga.



L'organització captava les víctimes a la Xina i els prometia arribar fins al Regne Unit a canvi d'una "tarifa plana" de 20.000 euros per persona que incloïa tots els passaports falsos que calguessin i la col·laboració per creuar les fronteres.



Una vegada a territori Schengen, i fins a volar al Regne Unit, eren allotjats temporalment en "pisos pastera" situats a la demarcació de Barcelona, on els retiraven la documentació ja utilitzada i esperaven l'arribada dels nous documents de viatge, "fabricats" a la Xina i enviats a través d'empreses de paqueteria i missatgeria.



La xarxa adquiria els bitllets d'avió el mateix dia del vol per dificultar l'acció policial i comptava amb "passadors" que acompanyaven i guiaven les persones traficades durant tot el viatge i "mestres" que les instruïen amb les frases en anglès més habituals utilitzades en un control de fronteres.



Els investigadors van aconseguir que cinc migrants declaressin contra l'organització sota la figura del testimoni protegit, fet de gran valor per a la policia tenint en compte l'hermetisme de la xarxa i la por de possibles represàlies. La investigació va començar fa gairebé tres anys a l'aeroport del Prat, on els agents van detectar un augment significatiu dels delictes de falsedat documental per part de ciutadans d'origen asiàtic que pretenien volar cap al Regne Unit.



L'anàlisi de la documentació intervinguda va permetre establir una connexió entre totes les detencions i constatar l'existència d'un entramat delictiu responsable del tràfic il·legal de persones.



Després de nombroses gestions, els investigadors van comprovar que l'organització presumptament captava les seves víctimes a la Xina i els prometia arribar fins al Regne Unit o Irlanda a canvi de 20.000 euros per persona. Aquests diners incloïen tots els passaports necessaris per arribar il·lícitament a destí i la col·laboració de membres de la xarxa per creuar fronteres.



La xarxa tenia un caràcter extremament hermètic, estructurat i jerarquitzat, comptava amb membres que operaven tant a Espanya com a altres països, s'adaptava contínuament a les noves situacions i innovava en les rutes i procediments cada cert temps en funció dels èxits o fracassos obtinguts.



Una vegada analitzada tota la informació, els agents van dur a terme l'operació i van realitzar tres diligències d'entrada i escorcoll a localitats de Barcelona -dues de les quals a Santa Coloma de Gramenet i una a Badalona (Barcelonès)- i van detenir els suposats quatre màxims responsables de l'organització.



Fruit de l'operatiu han confiscat mitjans informàtics, terminals mòbils, nombrosos documents d'identitat falsificats, 11.250 euros i 16.000 iuans en metàl·lic i dos segells elaborats artesanalment que eren utilitzats per simular visats d'entrada a l'espai Schengen.