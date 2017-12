Cau amb el cotxe a la via del tren a Salou

Una persona va resultar ferida lleu dimecres a la nit en caure amb el cotxe a la via del tren a Salou. Els fets van passar cap a les 23.00 h quan, per causes que es desconeixen, el vehicle, que estava estacionat al pàrquing d'un establiment comercial del carrer del Batlle Pere Molas, va caure per un desnivell d'uns 6 metres d'alçada.

El cotxe -un Ford Focus- va acabar a la via del tren, per on cap a les 23.08 h va passar un comboi de llarga distància que li va arrencar la xapa lateral. L'ocupant del vehicle només va resultar ferit lleu. A causa de l'impacte, el tren implicat en l'incident va continuar el seu trajecte amb 40 minuts de retard. El cotxe es va retirar de la via cap a les 03.30 h d'aquest dijous, cosa que ha obligat a interrompre la circulació de trens comercials fins a aquella hora.