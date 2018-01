Es redueixen a la meitat les víctimes mortals però pugen els ferits greus en accidents de trànsit a Barcelona

28 persones van morir en accidents de trànsit el 2016 a Barcelona, però l'any passat només en van ser 12. Mentre que les víctimes mortals es van reduir més de la meitat, els ferits greus van pujar un 24%, i van passar dels 194 el 2016 als 241 el 2017. "Hem de ser prudents i continuar treballant per reduir l'accidentalitat", ha valorat la regidora de Mobilitat de Barcelona, Mercedes Vidal. L'Ajuntament ha reiterat la seva aposta per fer "una ciutat més pacificada, on la gent es desplaci encara més en transport públic". "Hem de potenciar una velocitat més lenta per aconseguir erradicar els accidents de trànsit", ha insistit Vidal.

"Qualsevol situació que no sigui de zero [morts i ferits] no es pot prendre amb un optimisme excessiu", ha afirmat el comissionat de Seguretat de Barcelona, Amadeu Recasens, que ha afegit que les víctimes mortals de l'any passat eren vianants o conductors de motocicleta: dels 12 morts, cinc eren vianants i set conductors de moto. "Són col·lectius febles i cal demanar màxima precaució", ha destacat Recasens, que ha insistit que els altres col·lectius que circulen a la ciutat també "són responsables que hi hagi menys ferits".

Recasens ha subratllat que cal "un respecte especial" cap a les persones que es desplacen caminant perquè "són més vulnerables", ja que la mitjana d'edat dels vianants morts el 2017 és "alta"; va ser de 72,8 anys. Així, el comissionat de Seguretat de Barcelona ha fet un toc d'alerta als conductors: "Qui porta el cotxe és qui ha d'anar amb més precaució perquè condueix un element més fort". També ha demanat a la gent gran que vagi "molt amb compte" a l'hora de creuar el carrer, i ha recordat que això ja es treballa amb el programa 'Estem a prop', que fa sessions de mobilitat segura als casals de gent gran.