La tradició preval a Igualada, la Cavalcada més antiga de Catalunya

Als balcons de les cases d'Igualada, a més de les banderes de diferents colors que es veuen per tot Catalunya, durant les festes de Nadal i fins passat Reis també hi ha un símbol que identifica el lligam de la llar en qüestió amb la ciutat: la bandera blava dels Reis d'Igualada i la vermella del Patge Faruk. Una casa amb aquestes insígnies es vincula, dins de l'imaginari col·lectiu de la capital de l'Anoia, amb una casa igualadina de soca-rel.

La festa dels Reis d'Igualada, amb la Cavalcada com a colofó d'un cicle que comença el 28 de desembre, quan arriba el Patge Faruk, és una de les festes que els igualadins senten com a més pròpia. La festa encadena 125 anys al municipi, una efemèride celebrada però que tampoc no ha alterat la tradició aquest any. Malgrat les peticions que arribaven fa uns dies des de la plataforma Casa Nostra Casa Vostra que instaven els municipis a triar persones negres per fer de rei Baltasar, el format igualadí s'ha mantingut un any més immutable, sent l'única entre les capitals de la demarcació de Barcelona on s'ha seguit maquillant de negre Baltasar.

"A la Comissió de Reis d'Igualada no som racistes ni volem fer befa de ningú. Teníem la voluntat d'arribar a un acord amb Casa Nostra Casa Vostra, però no vam poder complir les seves demandes. A més que el Rei fos una persona negra, també volien que els 900 patges deixessin de pintar-se de negre", argumenta Eduard Creus, membre de la Comissió de Reis. La pintura del rei Baltasar és el que va acabar fent decidir TV3 a no retransmetre la cavalcada, tot i ser una de les més destacades de Catalunya i celebrar enguany el 125è aniversari.

La festa ha sigut multitudinària, com s'esperava. Si arreu de Catalunya és un dels espectacles populars que arrossega més participants de tota mena, a Igualada això es compleix amb escreix. Més de 900 patges de Ses Majestats els han acompanyat en el seguici i han visitat després les cases fent de repartidors dels regals als infants que els esperen durant tot l'any.

Escales per arribar als balcons

Els nens d'Igualada reben els regals directament de les mans d'aquests representants reials el mateix dia 5. I és precisament el repartiment casa per casa un dels trets característics de la Festa: les cases i primers pisos de la Rambla de la ciutat ja esperaven aquesta tarda, impacients, que els patges col·loquessin les escales de fusta i s'enfilessin fins al seu balcó carregats de regals.

Després d'haver vist passar la nova estrella de colors que marca el ritme del recorregut de les carrosses dels Reis, els més menuts d'una de les cases del carrer de Sant Carles es miraven des del balcó com el camió de color vermell llampant –que hauria entusiasmat la Rosalía– s'aturava sota el seu portal per fer-los entrega dels paquets. La bandera vermella dels Reis penjava rigorosament del balcó. Just a l'altra banda del carrer, uns homes, probablement ja jubilats, seguien la festa amb una cervesa a la mà i menys entusiasme, però observaven, això sí, l'escena que aquest vespre es repetirà centenars de vegades per tot el municipi.