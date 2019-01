La Cavalcada de Reis de Barcelona més galàctica

A l'aparcament reial, improvisat a la Fira de Barcelona, es poleixen els últims detalls de les carrosses i comparses que faran les delícies d'infants i adults a la Cavalcada de Reis del 5 de gener. La desfilada de Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar és l'espectacle més gran i participatiu que se celebra al llarg de l'any a la capital catalana, i en l'edició d'enguany es presenten fins a sis novetats, la presentació de les quals ha tingut lloc aquest dijous a càrrec del comissionat de Cultura de l'Ajuntament, Joan Subirats, i la directora artística de la Cavalcada, Marta Almirall.

Aquest any destaquen la nova i flamant carrossa amb què el rei Gaspar es passejarà pels carrers de Barcelona –un nou bòlit que s'ha creat amb una setantena de llums led– i una nova comparsa que s'inspira en el somni de Morfeu. L'al·legoria representa un llit daurat gegant que, mitjançant llençols mòbils, convidarà els infants a anar-se'n a dormir. I, a més, l'estel que guiarà els Reis arribarà més galàctic que mai: dos ballarins disfressats amb vestits de llum se sincronitzaran amb la música per transportar els espectadors a una revetlla de Reis futurista.

Els reis arribaran per mar a les 16 h al Moll de la Fusta, i després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, els rebi, s'iniciarà el recorregut. La Cavalcada començarà a l'avinguda Marquès de l'Argentera amb el passeig de Circumval·lació i arribarà a la Font Màgica de Montjuïc. Al llarg dels cinc quilòmetres que els Reis i els seus seguicis recorreran entre les 18 h i les 21 h s'estima que hi intervindran unes 1.200 persones.

Subirats ha assegurat que aquest serà un espectacle que barrejarà les arts creatives tradicionals –el circ, el teatre i la dansa– amb maquillatges, vestuaris i nous llenguatges, com ara la tecnologia led i la sincronització musical i lumínica. El pressupost que s'ha invertit en la desfilada d'enguany és de 900.000 euros i, per tant, iguala la despesa que s'hi va destinar l'any passat.

"Per a la Cavalcada de Reis volíem fer un espectacle tradicional però que mirés cap al futur. Si la tradició mor, el futur no té referents. D'aquí que la desfilada mantingui el relat dels Reis i l'estrella però que s'expliqui amb un llenguatge contemporani", ha dit Almirall. En aquest afany per modernitzar la tradició, la carrossa del rei Gaspar és el plat fort: el cotxe té forma de serp i s'ha elaborat amb 68 focus led.

540x306 La carrossa que el rei Gaspar estrenarà el proper 5 de gener, amb un grup de nens assajant. / MIQUEL CODOLAR / ACN La carrossa que el rei Gaspar estrenarà el proper 5 de gener, amb un grup de nens assajant. / MIQUEL CODOLAR / ACN

Àlex Posada, d'Estudi MID i un dels seus creadors, explica que es tracta d'una carrossa molt experimental i experiencial, més vinculada a altres desfilades tecnològiques i que rebutja materials clàssics com la fusta. "Treballem amb teixits, que són més flexibles, sobre un esquelet de metall. Les teles s'il·luminen per darrere i li donen aquest aspecte d'organisme viu similar a les meduses de les zones abissals", explica.

A la capa superior externa també s'hi han instal·lat uns conductes de llum pels quals es transporta l'energia i que conflueix en el tron reial per donar protagonisme al Rei. "La il·luminació led és un recurs que et permet fer coses molt boniques gràcies a la seva flexibilitat", afegeix. I és que aquests llums fan que les comparses i els seguicis s'avancin a una era futura. "Barcelona vol que en el seu gran espectacle hi convisquin nous llenguatges i emocions noves, sense perdre de vista la tradició", ha assenyalat la directora creativa de la desfilada.

Desfilada futurista

L'espectacle d'aquest any és, doncs, l'evolució, i l'estel que orientarà els Reis per Barcelona també ha sucumbit al futurisme. Dos ballarins de la companyia de dansa urbana Brodas Bro, que ja fa vuit anys que participen a la Cavalcada de Reis, portaran vestits que s'il·luminen i se sincronitzen amb música tecnològica per acompanyar el camí de l'estrella. "La comparsa té molta il·luminació, tant en l'estructura com en els nostres vestits, i donarem molta canya amb la música; no és la típica carrossa", expliquen.

La cerca de l'evolució també ha estat molt present en els preparatius. En els treballs i en la coordinació del projecte, organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), han participat creadors consolidats i artistes de nova generació que acaben de sortir d'escoles i centres artístics. "La Cavalcada de Reis és un premi per als artistes més joves, que ensenyen les seves obres públicament i a les quals han dedicat molts esforços durant tot l'any", ha dit el comissionat de cultura. De fet, en la Cavalcada s'hi han implicat 32 escoles d'art i més de 300 voluntaris de diferents associacions locals. A aquesta xifra s'hi han de sumar els 190 ciutadans que formaran part del seguici reial i que han estat escollits per sorteig mitjançant crida ciutadana, un procés de selecció que aquest any ha rebut 1.942 sol·licituds.

A la cavalcada del 2019 també hi haurà una nova carrossa: la comparsa de Dormir. "Els nens han de poder anar-se'n a dormir plàcidament, amb il·lusió, perquè l'endemà es llevaran entre regals", explica Almirall. La directora artística apunta que d'aquí neix la nova carrossa, que contrasta molt amb la resta perquè estarà pràcticament buida d'artistes i ballarins. El protagonisme se l'emportaran els llençols, que es bellugaran gràcies a una desena de ventiladors per crear una atmosfera gairebé letàrgica.

A la capçalera de la desfilada hi haurà el Senyor Hivern, acompanyat pel seu Gran Llibre de les Petites Coses i pels titelles. El llibre s'obrirà i tancarà durant tot el recorregut i es llançaran volves de neus damunt dels personatges, que estaran asseguts en una gran taula de Nadal. Com sempre, el Gegant Carboner repartirà carbó tant a bons com a dolents i la carrossa de la fàbrica de caramels llençarà set tones de caramels, perquè cap nen es quedi sense dolços. I, a més, la recollida de xumets, que és l'acte més valent d'alguns infants, aquest any s'endolcirà amb el Celestí i la Celestina, dos inflables que recolliran els xumets dels petits de la casa que es van fent grans.

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que farà un àmplia cobertura a les xarxes socials de les tres hores aproximades que durarà la desfilada, i que el 'hashtag' oficial serà #ReisBCN. També es podrà seguir la Cavalcada a través del lloc web barcelona.cat/cavalcada, on s'habilitarà un plànol de la ciutat que indicarà la posició en temps real de la primera carrossa.