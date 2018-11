Celaá rebutja de ple la proposta de Casado de recentralitzar l'educació

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha asseverat aquest dimecres, abans d'entrar a la comissió d'Educació, que "està en contra" de la proposta del líder del PP, Pablo Casado, de recentralitzar l'educació. Celaá, ja dins la comissió, ha manifestat que les competències descentralitzades en matèria d'educació, entre Estat i comunitats autònomes, té "més avantatges que inconvenients", perquè són les administracions autonòmiques qui tenen "més coneixement de l'entorn".

Celaá ha afirmat també que no derogaran la Lomce, més coneguda com a "llei Wert", perquè en si mateixa no és una llei reguladora, sinó que es limita a modificar diversos aspectes de la Loe. Per aquesta raó, la ministra ha explicat que derogarla "no resoldria els problemes", i que, des del govern, es tractaran els aspectes més controvertits de la Lomce afegits a la Loe, i es faran "reformes profundes".

Un altre dels temes que s'han abordat en aquesta comissió ha estat la religió. En aquest sentit, la ministra ha reiterat, com ja va anunciar al juliol, que la religió "serà avaluable" com en tot procés educatiu, però no serà computable per "obtenir una beca o per accedir a la universitat".