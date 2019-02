Celestino Corbacho se suma com a número tres a la plataforma de Manuel Valls

El candidat a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha triat com a número tres per a la seva candidatura un perfil no gaire allunyat del seu: Celestino Corbacho, exministre i exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat. Corbacho també s'havia vinculat a Ciutadans després de tota una trajectòria política amb el partit socialista. Públicament, Corbacho va significar-se al costat de Cs per primera vegada en un míting d’España Ciudadana, una plataforma impulsada pel partit taronja que va néixer per atreure fitxatges 'estrella' i bastir llistes amb candidats independents.

"La plataforma de Manuel Valls em motiva i m'il·lusiona, per parlar del present i sobretot del futur de Barcelona", ha recalcat Corbacho en roda de premsa. "Vaig dir que no marxava per formar part d’un altre projecte partidista ni a l’alcaldia de l’Hospitalet", va recalcar. "La proposta que m’ha fet Valls d’incorporar-me a una candidatura transversal per un projecte tan il·lusionant com és treballar per a la ciutat de Barcelona em motiva, i per això he dit a Valls que pot comptar amb mi", ha asseverat. En el mateix sentit, ha considerat que "el futur alcalde de Barcelona ha de parlar i parlarà de la realitat concreta de la ciutat i els seus reptes", i ha fet una crida a "compartir" el projecte de Barcelona amb "altres ajuntaments de l'àrea metropolitana", una zona on Ciutadans aconsegueix molts vots.

"Necessitem lideratge, necessitem gestió, menys comissió d’estudi i menys observatoris", ha asseverat l'exministre i exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat. "La seva experiència i la meva es poden complementar", ha recalcat Valls, que ha considerat la presentació de Corbacho com "un dels dies més importants de la campanya".

Militant socialista des de 1976

L'any 2018, Corbacho va abandonar el PSC en no considerar-se "prou valorat" per la direcció. Nascut a Extremadura, militava al partit des de 1976, on havia ocupat nombrosos càrrecs. Entre altres, va presidir la Diputació de Barcelona (2004-2008), i va ser diputat al Parlament (1995 i 1999) i alcalde de l’Hospitalet entre 1994 i 2008. "Hem sigut alcaldes, ministres, socialdemòcrates, i sabem que a la política local s’ha de sortir encara més de les trinxeres", ha recalcat Manuel Valls: "Haurem de pactar per governar a la ciutat que necessita una majoria per ser governada", en un missatge al PSC, atès que Valls es nega a pactar amb "populistes" (Vox i els comuns, al seu entendre) i "separatistes".

"Lidero una plataforma oberta a sensibilitats polítiques, amb la voluntat de sortir de les trinxeres", va recalcar, i va afirmar que la plataforma serà una coalició formal amb Ciutadans "i altres partits" (Lliures i UPyD, de moment). Respecte a la resta de noms de la llista, Valls ha anunciat que el proper 8 de març presentarà el nom de la número dos de la llista, que serà una dona i "representant d’un dels districtes més importants de Barcelona" (Nou Barris, tal com va confirmar el seu equip).