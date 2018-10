Cent anys del Montserrat més turístic

La figura de l’operari que pujava a peu els 250 metres de desnivell que separen el monestir de Montserrat i l’estació de Sant Joan per posar en marxa el funicular va desaparèixer fa 50 anys i avui, en el seu lloc, funciona un motor automàtic. Tampoc hi ha maquinistes a cada cabina del vehicle i només un de sol s’encarrega de pujar i baixar els milers de turistes i els pelegrins que visiten diàriament el massís més popular de Catalunya. Amb tot, el funicular de Sant Joan és, en essència, el mateix transport senzill que es va inaugurar fa cent anys. “Commemorem els herois que fa un segle van aconseguir connectar Montserrat amb la resta de país i que van fer accessible un espai amb tant de significat per a la història de Catalunya”, reivindicava aquest dijous el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, en l’acte de celebració del centenari del funicular de Sant Joan.

“Si bé la creació del tren cremallera va duplicar les xifres de pelegrinatge, el funicular va ser una revolució en la manera de conèixer Montserrat”, va assegurar l’historiador Joan Carles Salmeron. Meravellar-se amb la bellesa del massís, descobrir nous paisatges i cercar la pau espiritual eren algunes de les raons per les quals centenars de pelegrins visitaven -i visiten- Montserrat. Amb el cremallera, els fidels i els mateixos monjos de l’abadia podien retallar distàncies respecte a la part més alta de la muntanya, però més de la meitat del camí l’havien de fer a peu.

Com a solució, el 1918 es va inaugurar el funicular de Sant Joan, amb dos combois que connectaven el monestir amb l’ermita de Sant Joan, a 1.000 metres d’altitud. “Des del primer moment, el funicular volia complir amb l’anhel de la gent d’arribar a la muntanya”, va dir Salmeron. I avui ho segueix fent, com ja cent anys enrere, d’una manera molt simple: el pes del vehicle que baixa fa ascendir el comboi que puja i un motor ubicat a l’estació superior controla el moviment i la velocitat del cable. El vehicle permet a seixanta persones desplaçar-se alhora per un terreny amb un gran pendent.

“Fa un segle el funicular de Sant Joan ja es va construir tenint al cap els turistes i va ser el primer a l’Estat amb aquesta finalitat”, va reivindicar ahir Salmeron.

Creixement d’usuaris

Montserrat ha estat i és un dels atractius turístics del país: l’any passat va rebre més de 2,7 milions de visitants, prop de 340.000 dels quals van agafar el funicular per arribar al cim de la muntanya i contemplar les vistes des del mirador de Sant Joan. Un paisatge excepcional que es pot contemplar des de dins del mateix funicular, gràcies a les finestres de vidre a banda i banda del comboi.

L’any 2015 FGC va renovar totes les cabines del funicular per millorar el desplaçament dels visitants i va augmentar la capacitat de transport dels combois de 48 places a 68. Des que la Generalitat va incloure aquest transport a la xarxa de FGC als anys noranta, s’han fet diverses remodelacions. “Cada any augmenten les visites i, per això, es pot dir que la Generalitat ha recuperat cada inversió que ha fet en el transport a Montserrat”, va concloure ahir l’historiador.