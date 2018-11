Centenars d'estudiants es manifesten a Barcelona contra el masclisme i a favor d'una educació sexual inclusiva i en llibertat. Volen erradicar les actituds i les violències masclistes de les aules i de la societat. Durant la marxa criden missatges com "Els carrers seran feministes", "Sense les dones no hi ha revolució", "Jutges, fiscals, també són culpables", i "Tranquil·la, germana, aquí hi ha la teva 'manada'".

La mobilització ha estat convocada pel Sindicat d'Estudiants en l'àmbit estatal, que ha cridat a la vaga a l'ESO i la universitat. El sindicat reclama una assignatura específica sobre educació sexual que eduqui contra el sexisme. La manifestació ha començat a la plaça d'Universitat i es preveu que acabi a plaça Catalunya.