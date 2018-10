Centenars de bombers es manifesten a Barcelona per denunciar la precarietat laboral

Els sindicats majoritaris de Bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona per denunciar la falta de personal al cos i exigir la renovació dels materials amb què treballen, que consideren "obsolets" i que, diuen, posen en risc la seguretat del cos. En concret, els agents demanen l'entrada "urgent" de mil professionals en els pròxims tres anys, per evitar que es repeteixin les "més de 400.000 hores extres" que van haver de fer el 2017, i la renovació dels vehicles, que, asseguren, tenen "més de 15 anys" d'antiguitat. La concentració ha començat davant de la seu de la conselleria d'Interior, a prop de la plaça Tetuan, i ha acabat a la plaça Sant Jaume, davant el Palau de la Generalitat.

La protesta, seguida per un centenar de bombers que portaven l'uniforme i el casc de treball, ha comptat amb pirotècnia, bengales, sirenes i fins i tot una petita foguera. Segons els convocants, han participat uns 1.300 bombers. En aquest sentit, els sindicats han remarcat que no s'estan "per romanços" i qualifiquen les condicions laboral del cos de "deplorables".

El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Manel Pardo, ha reconegut que l'organisme comparteix pràcticament tot el diagnòstic dels sindicats i que estan treballant per canviar la situació. Megàfon en mà, un portaveu del col·lectiu ha anunciat que un representant de la conselleria d'Economia s'ha compromès a reunir-se amb ells demà dimarts per intentar buscar una solució a les seves reivindicacions. Amb tot, una vegada se celebri la reunió, els sindicats només els donaran una setmana per prendre les mesures convenients. Si no veuen millores, però, tornaran al carrer "tantes vegades com calgui".