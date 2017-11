"La manada som nosaltres": centenars de persones es manifesten contra la violència institucional i el masclisme

Al voltant de 500 persones s'han manifestat aquest divendres davant el departament de Justícia contra la "justícia patriarcal" en el cas en què es jutja la presumpta violació d'una jove als Sanfermines per part de cinc nois. L'Audiència provincial de Navarra ha acceptat aquesta setmana com a prova un informe de detectius privats contractats pels cinc acusats que intenta demostrar que la víctima no està traumatitzada perquè, més d’un any després, fa vida normal.

Aquesta decisió, afegida a d’altres com la de no admetre com a prova els missatges de WhatsApp anteriors a l’agressió que s’enviaven els membres del grup d’amics del qual formaven part els acusats (sota el nom de La Manada), ha causat polèmica i indignació.

La concentració ha arrencat a les 18.30 h i els manifestants -la majoria, dones- han mostrat pancartes amb missatges com "La manada som nosaltres", o "Davant la justícia masclista, autodefensa feminista".

També a Madrid s'ha convocat una manifestació sota el lema #LaManadaSomosNosotras, amb una llarga columna de gent que ha ocupat la Gran Via.