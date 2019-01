Mig miler de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el centre LGTBI de Barcelona per condemnar l' atac homòfob que s'hi va produir diumenge a la matinada, una setmana després que fos inaugurat. Amb crits de "No passaran" i "Fora feixistes dels nostres barris", els manifestants han omplert el tram del carrer Borrell entre els carrers de Parlament i Marquès de Campo Sagrado, arran de la crida de les entitats LGTBI de la ciutat per respondre a l'agressió.

540x306 Centenars de persones es manifesten contra l'atac al centre LGTBI de Barcelona / CÈLIA ATSET Centenars de persones es manifesten contra l'atac al centre LGTBI de Barcelona / CÈLIA ATSET

"No hi haurà impunitat, els autors respondran per les seves agressions", ha dit l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau. De fet, l'Ajuntament presentarà denúncia davant la Fiscalia de Delictes d'Odi i, segons ha assegurat Colau, es personarà en la causa. "És un atac a la democràcia d'una minoria covarda que actua a les quatre de la matinada", ha criticat l'alcaldessa.

"No és un atac aïllat, és un delicte d'odi", ha insistit el president de la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya, Quim Roqueta. "Avui parlem de danys materials, però tots coneixem les agressions que patim", ha sentenciat.

540x306 Diversos representants d'entitats LGTBI han condemnat l'atac al final de la concentració / CÈLIA ATSET Diversos representants d'entitats LGTBI han condemnat l'atac al final de la concentració / CÈLIA ATSET

El local, cedit per l’Ajuntament i gestionat per les entitats LGTBI, va aparèixer diumenge al matí amb vidres trencats i diverses pintades amb simbologia feixista i missatges de contingut LGTBIfòbic com ara "Esteu morts". La policia encara està investigant els fets per tal d'esclarir la identitat dels autors dels fets, un grup de persones segons els testimonis oculars que també van fer altres pintades en carrers pròxims.

540x306 Instant de la concentració contra l'atac al centre LGTBI de Barcelona / CÈLIA ATSET Instant de la concentració contra l'atac al centre LGTBI de Barcelona / CÈLIA ATSET

Tot i això, les pintades van quedar sepultades dilluns per les notes de suport que van enganxar-hi els veïns, amb missatges com "L'odi es contraresta amb amor". "Som un barri inclusiu i divers, sense lloc per a la intolerància i la violència", ha dit el president de l'Associació de Veïns de Sant Antoni, Pep Sala. Per la seva banda, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha reivindicat una "actitud ferma de les institucions contra el ressorgiment del feixisme davant els drets que hem anat assolint".

540x306 Centenars de persones es manifesten contra l'atac al centre LGTBI de Barcelona / CÈLIA ATSET Centenars de persones es manifesten contra l'atac al centre LGTBI de Barcelona / CÈLIA ATSET

En l'acte també hi han actuat diverses corals barcelonines, amb cançons com 'A quien le importa', d'Alaska, i membres de diferents colles castelleres, que han format tres pilars i han desplegat banderes del moviment LGTBI.