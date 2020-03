Centenars de persones protesten a Badalona per l'augment abusiu dels lloguers

Uns 800 de veïns de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Terrassa i Granollers s'han manifestat aquest diumenge a Badalona per "denunciar les pràctiques especulatives del fons voltor Azora" i exigir al govern "una regulació en els preus del lloguer".

La concentració ha estat organitzada pel Sindicat de Llogateres i el seu portaveu, Jaume Palomera, ha denunciat que "en aquest país l'habitatge no és un dret" perquè "s'està tractant com una mercaderia, com un producte financer". Palomera ha explicat que les 250 famílies afectades per les "pujades abusives" han decidit sortir al carrer per demanar al fons Azora que "s'assegui a negociar". "Han patit de mitjana un increment del 80% del preu i en alguns casos ha arribat al 130%", ha criticat.

Palomera ha considerat que "és un abús absolutament intolerable" que "algú que està pagant 600 euros de lloguer hagi de passar a pagar-ne 1.300 o anar-se'n de casa". "Això està passant perquè en aquest país els preus del lloguer no estan regulats", ha reflexionat en veu alta: "Com pot ser que tinguem un salari mínim i que en canvi acceptem que de la nit al dia ens puguin apujar el preu del lloguer un 100%?"