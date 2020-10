Centres amb 20 grups confinats: “Tancar no seria una bona notícia”

Una de les preguntes que més s’han fet als responsables del departament d’Educació és quants grups tancats calen perquè es decreti el tancament de tot el centre. Al protocol d’actuació que es va presentar a principis de curs només hi diu que quan hi hagi dues o més persones de grups de convivència diferents contagiades “es podria plantejar” la interrupció de l’activitat presencial al centre durant catorze dies. La realitat, però, és que desenes de centres arreu del país tenen no dos, sinó més de deu i de vint grups confinats, i, tot i així, el centre segueix funcionant.

“Tenim 24 grups confinats dels 59 que hi ha en total”, explica a l’altra banda del telèfon Armand Pons, director de l’Institut de l’Ebre, de Tortosa, on cada dia van a classe 1.200 alumnes de cicles formatius de FP. No amaga que és una situació “difícil de gestionar” i que implica molts esforços dels professors i dels alumnes, però es mostra “satisfet”. “No hi ha hagut contagis dins les aules”, assegura, i repassa una per una les mesures sanitàries: mascareta, higiene i moltes classes virtuals des de casa per poder garantir la distància entre els alumnes.

38 asimptomàtics en un centre

A l’Ebre van haver d’enviar cap a casa més de 300 alumnes després de dos cribatges massius: el primer, el dia 16 d’octubre, va trobar 33 positius, i el segon, tres dies després, 5 més. En total, 38 casos “asimptomàtics” que afecten majoritàriament alumnes. Des d’aleshores, els professors han intentat “mentalitzar els alumnes que siguin molt responsables amb el seu aprenentatge”, perquè és evident que treballar des de l’escola no és el mateix que fer-ho des de casa. “És veritat que estem més preparats que al març, però els alumnes aquí no només venen a aprendre, sinó també a relacionar-se”, recorda Pons. Per a ell, el problema no és acostumar-se a aquesta nova manera de treballar, sinó la saturació del sistema: alerta que molts alumnes acabaran la quarantena sense tenir els resultats de la seva PCR. “S’ha disparat tant la feina que no tenen prou recursos per atendre totes les proves que s’estan fent”, lamenta el director.

A Barcelona, el centre que té més grups tancats, amb 16, és l’Escola Pia Sant Antoni, a la frontera amb el barri del Raval. “És molt cridaner i molt alarmista, però hem de pensar que, de cada 30 nens que són a casa, només un està contagiat. Deu contagis en una escola de 1.500 alumnes afecten deu grups, i això vol dir 300 alumnes a casa”, explica Eduard Maza, el director. Demana contextualitzar els “bons resultats” del cribatge massiu, perquè només han trobat deu alumnes d’ESO positius, un 2% del total.

Per a Maza, cal assumir el risc de contagiar-se i, per tant, de tancar grups. I s’ha de fer, diu, per motius sanitaris: “Els nens estan més controlats a l’escola que a casa. Aquí han de dur mascareta, rentar-se les mans i mantenir les distàncies, però a les places i als carrers no”. I també per raons pedagògiques: “Quan estan confinats fem classes online, però no és el mateix, perquè, tant si tenen quatre anys com catorze, han de socialitzar”. “Mai he pensat que tancar els centres sigui una solució bona”, resumeix. Els directors dels centres més afectats pel virus lamenten que és “emprenyador”, però reivindiquen, alhora, que les mesures sanitàries funcionen i que les escoles són segures.