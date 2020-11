El Cercle d’Economia demana augmentar en 12.000 M€ la inversió en sanitat a Espanya

El covid-19 ha sigut un test que ha posat a prova el sistema sanitari, i davant totes les mancances que ha fet aflorar calen solucions. Aquesta és la conclusió del Cercle d'Economia, que veu imprescindible posar al centre el sistema sanitari per fer front a la crisi del coronavirus i superar-la amb prosperitat. Per fer-ho, demanen augmentar en 12.240 milions d'euros la inversió en salut per tal que la despesa pública d'Espanya en aquest àmbit iguali l'europea: actualment l'estat espanyol està en un 8,9% del PIB i la mitjana europea es troba en el 9,9%.

Les conclusions del Cercle d'Economia han estat elaborades per una comissió de nou especialistes que han projectat les necessitats del sistema sanitari estatal a 5 anys vista. "No serà fàcil, però hem d'anar més allà. Sempre val més prevenir que curar", ha dit Andreu Mas-Colell, president de la comissió d'experts que ha elaborat l'informe i exconseller d'Economia de la Generalitat.

La presentació de l'informe s'ha traduït en un acte en què ha intervingut el ministre de Sanitat, Salvador Illa; el secretari de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marc Ramentol; la presidenta de la fundació Cotec, Cristina Garmendia; l'exconseller d'Economia del Govern i actual president del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), Andreu Mas-Colell; el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, i el secretari d'Indústria del govern espanyol, Raül Blanco.

De fet, el sector de la indústria és un dels àmbits en què se centra bona part de l'informe i ha protagonitzat també el debat d'aquesta tarda. Tant Blanco com Ramentol han coincidit en el fet que cal enfortir la indústria sanitària perquè a la pròxima moltes empreses no hagin de variar la seva producció per donar un cop de mà en termes de salut –tal com va passar a l'inici de la pandèmia quan Seat va començar a fer respiradors o fàbriques tèxtils van començar a produir mascaretes.