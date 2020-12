La Cerdanya i el Ripollès retreuen al Govern que no hagi ofert ajudes a tots els sectors afectats pel confinament

Malestar i queixes a la Cerdanya i el Ripollès per com ha gestionat la Generalitat el tancament perimetral de les dues comarques per l'alta incidència del virus. Els dos consells comarcals han qualificat les ajudes que ahir va aprovar el Govern de "totalment insuficients" i han reclamat que arribin a tots els sectors afectats per les restriccions: "No han tingut en compte les escoles d'esquí, ni el sector primari ni el sector de la distribució", ha lamentat la presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó (ERC). I el seu homòleg al Ripollès, Joaquim Colomer (JxCat), fa un pas més: "Un govern que no empatitza amb el seu territori no és un govern, és un desgovern. No ens han escoltat ni ens han tingut en compte".

Les principals crítiques són per les ajudes que ha ofert la Generalitat. Ahir el consell executiu va aprovar un paquet de compensacions per valor de 4,5 milions d'euros destinats a bars, restaurants i allotjaments turístics. Per tant, no inclouen altres sectors que també s'han vist afectats per la restricció. "Falta tot el món de la cultura, el de l'esport, gimnasos, empreses de transport, taxistes...", enumera l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, que admet que "no es pot esperar que 1.500 o 3.000 euros serveixin per ajudar gaire".

Així mateix, no creuen que sigui just que siguin iguals per a tothom, sense tenir en compte la grandària de les empreses o les pèrdues acumulades. "Donen 10.000 euros tant si és una casa rural amb 3 habitacions com si és un hotel amb 150 habitacions, tot i que no és el mateix", critica el president del Consell Comarcal del Ripollès.

Els representants han traslladat aquestes peticions a la Generalitat durant la reunió telemàtica que han tingut aquest matí amb el vicepresident, Pere Aragonès; la consellera de la Presidència, Meritxell Budó; la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa.

Durant la trobada han demanat que es reforci l'assistència sanitària a les dues comarques i que es torni a donar servei als consultoris que ara estan tancats, com el d'Alp; i que es deixin de fer controls policials dins de la comarca, especialment a la carretera entre Puigcerdà i Llívia "perquè cada dia has de fer una hora o una hora i mitja de cua", segons Bombardó.

"La consellera menteix"

Pel que fa a la gestió de la Generalitat, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha demanat coherència en les decisions. "Des de l'Ajuntament i l'atenció primària vam estar, del 14 al 21 de desembre, demanant al departament d'Educació que ens deixés finalitzar l'activitat lectiva presencial per l'afectació del virus que teníem a les escoles i l'institut, i ens van dir que no". "I es fa difícil d'entendre que el 21 es pogués fer classe normal i que l'endemà hagis de tancar la comarca", subratlla Piñeira.

Però el més dur ha sigut Colomer: "Encara no ens han dit quines accions o mesures van prendre abans de decretar el tancament, i és vergonyós que molts alcaldes s'assabentessin del confinament pels mitjans de comunicació, quan al matí ens havíem reunit amb tots els delegats i directors territorials i no ens van dir res". "Fins i tot des de l'Hospital de Campdevànol van dir que estaven pitjor quinze dies abans!".

I ha retret a la consellera de Salut les declaracions que va fer a la roda de premsa del 24 de desembre en referència al confinament del Ripollès i la Cerdanya. En concret, Vergés va afirmar: "Hem fet diferents actuacions, i ho saben els alcaldes i alcaldesses, per seguir aquests casos i, a més, tallar les cadenes de contacte. A banda dels cribatges poblacionals, també hem treballat amb els ajuntaments en intervencions comunitàries i agents cívics per seguir aïllaments i quarantenes; i això s'ha fet durant moltes setmanes".

"La consellera menteix, ni hi ha hagut agents cívics ni s'ha treballat amb els ajuntaments. No vam tenir cap input de les accions que s'havien pres abans de confinar, no pot ser que una consellera faci demagògia i enganyi d'aquesta manera", ha afirmat amb contundència Colomer, que també ha tingut crítiques per al conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que va reconèixer que havia sigut un error no prohibir la mobilitat durant el pont de la Puríssima. "Aquí anem sumant errors però no passa res i ningú entoma cap responsabilitat", ha lamentat.

De fet, segons els comunicats dels últims dos mesos del departament de Salut, les úniques accions que s'ha dut a terme en aquests territoris són dos cribatges: un els dies 9, 10 i 11 de desembre a Puigcerdà –que van organitzar l'Ajuntament i l'Àrea Bàsica de Salut–, i l'altre els dies 15 i 16 de desembre a Ripoll. Una setmana més tard, el 22 de desembre, a les nou del vespre, es va decretar el confinament permimetral de les dues comarques.