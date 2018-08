Cessat el president del Col·legi de Veterinaris per factures presumptament falses

La Junta del Col·legi de Veterinaris de Barcelona (CVB) ha cessat el president del col·legi, Josep Gómez, i el tresorer de l'entitat, Jordi Vilà, després que Hisenda els hagi reclamat 100.000 euros d'IVA d'unes factures que ascendeixen a 1,5 milions d'euros de les quals la junta no tenia coneixement.

La junta del Col·legi, que ara presideix provisionalment Marta Legido, ha convocat una assemblea de col·legiats per a dijous que ve per explicar els motius pels quals han destituït els dos responsables, mentre investiga si es tracta d'un possible cas de factures falses per desviar diners.

Segons han explicat a Efe fonts del Col·legi de Veterinaris, el cas es va destapar el mes de juliol passat, quan Inspecció d'Hisenda va reclamar al Col·legi de Veterinaris unes factures d'una empresa constructora que no n'havia liquidat l'IVA. Les factures sumen un total de 1,5 milions d'euros aproximadament i l'import de l'IVA que s'ha de pagar és d'uns 100.000 euros.

Arran de la inspecció d'Hisenda, la junta del Col·legi va descobrir que aquestes factures, que sembla que eren per unes suposades obres fetes al col·legi, no havien passat pel protocol ordinari de la junta, que no en tenia coneixement.

Davant la "pèrdua de confiança de la junta en el president i el tresorer", segons les mateixes fonts, van decidir destituir-los a finals de juliol. Però el cas no ha transcendit fins a la convocatòria de l'assemblea, en l'ordre del dia de la qual es fa constar explícitament el cessament pel cas de les factures, que podrien remuntar-se fins al 2013.

La junta provisional no té constància que s'hagin fet obres a la seu del Col·legi i desconeix on han anat a parar els diners. Per aquest motiu, explicarà la situació als col·legiats perquè decideixin quines accions emprendran.

El destituït Josep Gómez també ha deixat de ser president del Consell de Col·legi de Veterinaris de Catalunya, que agrupa els col·legis de veterinaris de les quatre províncies catalanes. Ara aquest càrrec l'ocupa provisionalment el president del col·legi de Girona, que n'era el vicepresident.

Un portaveu del Col·legi de Veterinaris de Barcelona ha assegurat que el col·legi pagarà l'IVA de les factures que li reclama Hisenda malgrat que corresponguin a empreses de construcció que aparentment no tenen activitat.