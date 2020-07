Ciència amb nom de dona

651x366 Guillermina López-Bendito / ARA Guillermina López-Bendito / ARA

La biografia oficial de Guillermina López-Bendito diu que va néixer a Alacant el 1975. En realitat, però, va néixer a la República Dominicana. López-Bendito dirigeix avui un grup de recerca a l’Institut de Neurociències de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i el CSIC. La seva recerca sobre la regeneració cerebral en casos de pèrdua de la vista i l’oïda ha estat guardonada amb el XV Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica.

Com es regenera un sentit perdut?

Hi ha diverses causes que poden afectar un sentit. En el cas de la vista, pot ser ceguesa congènita o neurodegeneració del nervi òptic, entre d’altres. Nosaltres treballem amb un model animal que s’assembla molt a un cec congènit. En aquests casos, la connexió no arriba bé de l’ull al tàlem, que és l’estructura del cervell que estudiem perquè és el repetidor de la informació que arriba de la vista i l’oïda. Per exemple, és l’encarregat de rebre els estímuls d’aquests òrgans sensorials i distribuir la informació al cervell. El que veiem és que en els casos de ceguesa al tàlem es moren moltes neurones. Encara que es recuperi l’estímul visual posant un ull nou, cal recuperar les neurones del tàlem. I això és el que estem estudiant. Al nostre laboratori apliquem una tècnica que es denomina reprogramació cel·lular per aconseguir recuperar neurones visuals en animals cecs.

En què consisteix la reprogramació cel·lular?

Al cervell hi ha neurones però també hi ha un altre tipus de cèl·lules, les glies. Els astròcits són un tipus de glies que tenen una funció molt important a l’hora de regular i modular les neurones i les seves connexions. Nosaltres utilitzem els astròcits. N’hi ha molts al tàlem i, en general, per tot el cervell. Els canviem els gens i així els reprogramem perquè es converteixin en neurones, de manera que augmenti la quantitat de neurones en la regió afectada.

Com canvia el cervell quan es perd un sentit?

Hem observat que quan es perd un sentit molt aviat, tant en humans com en models animals, hi ha un mecanisme de plasticitat que fa que en els cecs, per exemple, l’escorça cerebral relacionada amb la part tàctil estigui més desenvolupada. El que és més curiós és que aquest desenvolupament del sentit del tacte no té perquè fer-se a partir de l’experiència. Els ratolins que perden la vista abans de néixer aconsegueixen tenir una escorça tàctil més gran al cap de pocs dies.

651x366 Nanda Rea / ARA Nanda Rea / ARA

Nanda Rea: “Hem fet la primera detecció experimental D’un nou tipus de matèria”

En Nanda Rea (Roma, 1978) la teoria platònica de l’harmonia de les esferes ha trobat una expressió gairebé perfecta. Rea és astrofísica a l’Institut de Ciències de l’Espai del CSIC i una apassionada de la música. La seva recerca sobre els objectes còsmics anomenats magnetars ha estat reconeguda amb el IV Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria.

Què és un magnetar?

Les estrelles que tenen entre 10, 20 o 30 vegades la massa del Sol acaben la seva vida amb el que s’anomena una explosió de supernova, que deixa enrere un objecte molt compacte que té aproximadament la massa del Sol concentrada en una regió de 10 o 15 quilòmetres de radi. Aquest objecte s’anomena estrella de neutrons i té camps magnètics i gravitatoris molt intensos. Els magnetars són les estrelles de neutrons que tenen els camps magnètics més intensos de tots.

Com són d’intensos?

El camp magnètic de la Terra és d’aproximadament 1 en una unitat de mesura anomenada Gauss. El camp més intens que hem aconseguit crear en un laboratori -i només per un espai de temps de pocs segons, perquè estabilitzar un camp tan intens és molt difícil- és de deu milions de Gauss. El camp magnètic dels magnetars és de mil bilions de Gauss (un 1 i 15 zeros), 100 milions de vegades més intens que els generats als laboratoris. Els magnetars són uns laboratoris naturals molt interessants per entendre què li passa a la matèria quan està sotmesa un camp magnètic tan intens.

I què li passa?

Quan la matèria està sotmesa a un camp magnètic, canvia. Els camps magnètics que tenim a la Terra la canvien molt poc, i això s’utilitza, per exemple, en les ressonàncies magnètiques nuclears que es fan als hospitals, però en els camps tan intensos dels magnetars els àtoms canvien de forma i es tornen molt allargats, com si fossin espaguetis. Aquesta forma de la matèria es coneix com a pasta nuclear i té propietats molt diferents a les de la matèria en situacions ordinàries.

¿S’ha pogut observar aquesta pasta nuclear?

Tenim models teòrics amb què es pot modelar el que passa a l’escorça d’una estrella d’aquest tipus. Si comparem aquests models amb les observacions, veiem que per justificar el tipus de llum que emeten hi ha d’haver aquesta pasta nuclear. És a dir, que en els magnetars hem fet la primera detecció experimental d’aquest tipus de matèria.