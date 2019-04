Científics israelians imprimeixen el primer cor en 3D fet amb teixit humà

El primer cor viu imprès amb tecnologia 3D fent servir un teixit humà ja és una realitat. Així ho va anunciar ahir un grup d'investigadors de la Universitat de Tel Aviv després de realitzar una biòpsia de teixit gras del pacient, retirar-ne totes les cèl·lules i separar-les del col·lagen i altres biomaterials. El producte resultant, un cor d'uns tres centímetres, equivalent a la mida del d'una rata o un conill, "és encara molt bàsic", ha explicat el director de la investigació, el professor Tal Dvir, a Efe. Amb tot, i tal com ha apuntat el grup d'investigadors, la creació és un avenç que obre vies de cara als trasplantaments del futur.

"És la primera vegada que es fa un cor amb una impressora 3D amb teixit humà d'un pacient –va explicar Dvir–. El cor està complet, viu i batega", i ha estat fet amb "cèl·lules i biomaterials que venen del mateix pacient", va afegir l'investigador. Després de retirar les cèl·lules del teixit del pacient, aquestes es reprogramen perquè siguin cèl·lules mare i després es diferencien perquè siguin cèl·lules cardíaques i cèl·lules dels vasos sanguinis. Posteriorment, es processen els biomaterials "per convertir-los en biotinta, que permetrà imprimir les cèl·lules".

Per a Dvir el següent pas és madurar el cor perquè pugui bombejar: "Les cèl·lules es poden contraure, però el cor complet no bombeja. És necessari desenvolupar-lo més", explica el professor, que té la intenció d'aconseguir un òrgan que pugui ser trasplantat a un ésser humà. "El pròxim repte és madurar aquestes cèl·lules i ajudar-les a comunicar-se entre elles, de manera que es contraguin juntes. Cal ensenyar a les cèl·lules a comportar-se adequadament –reflexiona el professor, que afegeix–: Després tenim un altre repte, aconseguir desenvolupar un cor més gran, amb més cèl·lules. Hem de descobrir com crear prou cèl·lules per produir un cor humà".

L'estudi, que es publica avui a la revista internacional 'Advanced Science', "aplana el camí cap a una medicina futura, en què els pacients no hagin d'esperar a un trasplantament o prendre medicació per evitar el rebuig –assegura la universitat encarregada del treball–. Els òrgans que es necessitin seran impresos totalment personalitzats per a cada pacient", afegeix el centre. Per la seva banda, Dvir té l'esperança que d'aquí "10 o 15 anys tinguem impressores 3D als hospitals que proveeixin teixit per als pacients i, potser, cors".