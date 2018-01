Científics xinesos clonen els primers micos amb el mètode de l'ovella Dolly

Els seus noms són Zhong Zhong i Hua Hua, i són els primers micos clonats amb el mètode de l'ovella Dolly. Uns científics xinesos han utilitzat la transferència nuclear de cèl·lules somàtiques per donar vida a dos micos de cua llarga genèticament idèntics. La investigació s'ha publicat a la revista 'Cell', i obre una possibilitat real perquè els laboratoris puguin fer investigacions amb poblacions personalitzades de micos genèticament uniformes.

"Hi ha moltes preguntes sobre la biologia dels primats que es poden estudiar tenint aquest model addicional", diu l'autor principal Qiang Sun, director d'Investigació de Primats no Humans a l'Institut de Neurociències de l'Acadèmia Xinesa de les Ciències. "Es poden produir micos clonats amb els mateixos antecedents genètics, llevat dels gens que vulguem manipular. Això generarà models reals no només per a malalties cerebrals basades en la genètica, sinó també per al càncer, el sistema immune o els trastorns metabòlics, i ens permetrà provar l'eficàcia dels medicaments per a aquestes malalties abans de l'ús clínic", afegeix.

Zhong Zhong i Hua Hua no són els primers clons de primats, però sí els primers de fer-ho amb el mateix mètode que l'ovella Dolly. L'altre títol és per a Tetra, un mono rhesus nascut el 1999 a través d'un mètode més senzill anomenat divisió d'embrions. Aquest segon mètode e s tracta d'un enfocament basat en el sorgiment de bessons de forma natural, però només se'n poden generar fins a quatre descendents a la vegada.

El mètode Dolly

Zhong Zhong i Hua Hua, en canvi, són el producte de la transferència nuclear de cèl·lules somàtiques (SCNT, per les seves sigles en anglès), la tècnica utilitzada per crear a l'ovella Dolly fa més de 20 anys, en la qual els investigadors extreuen el nucli d'un òvul i se substitueix amb un altre nucli de cèl·lules corporals diferenciades. A continuació, aquest òvul reconstruït es converteix en un clon del que sigui que ha donat el nucli de reemplaçament.

Zhong Zhong i Hua Hua són clons dels mateixos fibroblasts fetus de macacos. També es van utilitzar cèl·lules de donant adult, però aquests clons només van viure durant unes hores després del naixement. "Vam provar diversos mètodes diferents, però només un va funcionar -diu Sun-. Hi va haver molts fracassos abans de trobar una forma de clonar amb èxit un mico".

El laboratori afirma que segueix estrictes pautes internacionals per a la investigació en animals establertes pels Instituts Nacionals de Salut dels Estats Units. No obstant, Sun i Poo animen la comunitat científica a fer un debat sobre pràctiques que haurien o no de ser acceptables quan es tracta de la clonació de primats no humans. "Som molt conscients que la recerca futura amb primats no humans a qualsevol lloc del món depèn del fet que els científics segueixin normes ètiques molt estrictes", afirma.