El bisbat de Girona portarà a la fiscalia els abusos de l'exmossèn de Vilobí d'Onyar

Cinc víctimes de l'exrector de Vilobí d'Onyar han denunciat que van patir abusos per part de mossèn Tomàs davant la comissió del bisbat de Girona que investiga el cas. Des de que és va crear aquest organisme, s'han recollit més d'una dotzena de testimonis, entre els quals hi ha el del mateix capellà, que ja no viu a Arbúcies després que el bisbat decidís apartar-lo per queixes veïnals. També hi han passat membres del col·legi Bell Lloc de Girona, on mossèn Tomàs va estar-hi vinculat durant molts anys, i també autoritats del municipi per explicar la seva versió dels fets: dos alcaldes de Vilobí -primer Josep Maria Vidal i després Ramon Rovira- van anar a parlar amb el bisbat de Girona per comunicar les actuacions del capellà amb els menors i les queixes d'algunes famílies.

Després de donar per tancada aquesta fase, el bisbat ja ha començat a donar forma a l'informe que s'enviarà al Vaticà. Tot i això es podrien incloure més víctimes en cas que n'hi hagués d'altres que durant els pròxims dies s'adrecessin a la comissió. Es preveu que el document es trameti a la Santa Seu a mitjans d'aquest mes, i fonts del bisbat han explicat a l'ARA que també posaran els fets en coneixement de la fiscalia, tot i que els delictes ja podrien estar prescrits (perquè els abusos van tenir lloc fa dècades).

Els abusos d'aquest mossèn van sortir a la llum a partir d'una notícia publicada pel diari ARA a finals de gener.