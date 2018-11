Els efectes de la pluja mantenen vuit carreteres tallades

Les intenses pluges continuen complicant la mobilitat aquest matí de dilluns, sobretot a les comarques gironines. Encara hi ha set trams de carreteres tallats, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Les vies tallades per inundació són la GI-643 a Serra de Daró, la C-252 a Peralada, la GIP-5129 a Vilafant, la GIV-6213 a Fortià, la GIV-6216 a Sant Pere Pescador, la GIV-6226 a Garrigàs i la GIV-6321 a Albons. També està tallada la BV-4024 per esllavissades a Guardiola de Berguedà. D'altra banda, un accident a la N-II obliga a tallar la calçada a Maçanet de la Selva.

Fins a la nit d'aquest diumenge Protecció Civil havia atès 541 trucades derivades de l'alerta del Pla Inuncat. Gairebé la meitat de les inundacions eren a les comarques gironines de l'Alt i el Baix Empordà.

Els Bombers de la Generalitat, al seu torn, han rebut aquest nit 36 avisos per les pluges, entre les 8 del vespre de diumenge i les 7 del matí d'aquest dilluns. La regió d'emergències de Girona n'ha concentrat un total de 22, sobretot per baixos inundats. S'han registrat deu trucades a la regió metropolitana nord i quatre més a la sud. En aquest cas, el motiu principal d'aquests serveis ha sigut la retirada d'arbres o branques caigudes a la via.



Els Bombers repassaran aquest matí carrers i baixos a Vilatenim després que diumenge haguessin de desallotjar una vintena de veïns dels carrers que donen a l'estadi municipal, que es van inundar per la crescuda del riu Manol. Es preveu que l'aigua hagi baixat, però tot i així es valorarà si cal instal·lar autobombes per treure l'aigua.

Protecció Civil ha informat que manté l'alerta del Pla Inuncat pel cabal dels rius a les comarques de Girona ja que la previsió de pluges intenses es mantindrà en les properes hores. Els serveis d'emergències han demanat molta prudència i han recomanat que es limiti la mobilitat a les zones amb més acumulacions d'aigua, especialment a l'Alt i Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Selva i Pla de l'Estany, a l'entorn de rius i rieres.