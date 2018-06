Cinc detinguts a Catalunya per tràfic de menors marroquins

A Catalunya, l'arribada de menors estrangers no acompanyats –els anomenats Mena– ha anat tant a l'alça els últims mesos que el Govern ha arribat a admetre que té "sospites" que al darrere del fenomen hi ha una màfia. Avui, en aquesta línia, la Policia Nacional i l'Europol han comunicat que, en una operació conjunta, han desarticulat dos grups especialitzats en el tràfic de menors marroquins. Segons els investigadors, un centenar de nens haurien sigut víctimes d'aquesta xarxa. En total, s'han fet 28 detencions, cinc de les quals –en dues fases– a Catalunya. Els detinguts captaven els menors al Marroc, creuaven la frontera de manera clandestina –sobretot en pastera– i ingressaven uns 2.000 euros per al trajecte, però el preu podia enfilar-se fins als 8.000 euros si les condicions meteorològiques eren adverses.

En la primera fase de l'operació, que va servir per desarticular un dels dos grups, alguns dels detinguts d'origen marroquí treballaven en un centre de menors d'Astúries. La segona fase de l'operació es va centrar en una segona banda, que estava connectada amb la ja desarticulada i que és la que es dedicava al segrest dels nois quan arribaven a les costes espanyoles. Els amagaven en boscos de la província de Cadis o en pisos de l'organització i no els deixaven continuar el viatge fins que les seves famílies no pagaven 500 euros.

Les investigacions van començar, després de detectar un increment notable de menors estrangers no acompanyats en un centre d'Astúries i que la majoria procedissin d'una petita àrea pròxima al desert del Sàhara. Els agents van detenir tres treballadors marroquins del centre i en un dels escorcolls van trobar un menor al domicili particular d'una de les detingudes, que hauria forçat els nens a anar-hi per fer feines domèstiques "pròximes al servilisme".

En la primera part de l'operació es van detenir 22 persones, tres de les quals de Barcelona i una altra de Lleida. Entre aquests detinguts hi ha els encarregats d'organitzar les pasteres, els qui gestionaven els trasllats, els qui s'ocupaven de la documentació i els qui allotjaven els menors abans que ingressessin al centre.

Els detinguts, segons informa la policia, tenien un alt grau d'especialització i variaven i adaptaven la quantitat econòmica que exigien a la família depenent del mètode que utilitzaven per traficar amb els menors. El més econòmic era la pastera –entre 1.500 i 2.000 euros–, la moto d'aigua tenia un cost de 5.000 euros i i si es feien servir camions per llocs fronterers el preu era d'uns 2.500 euros. El preu de creuar la documentació amb la d'una tercera persona amb certa semblança física s'acostava als 6.000 euros. Un cop en territori espanyol, traslladaven els nois a Barcelona, Castelló, Oviedo i Bilbao, on se'ls oferia allotjament i les indicacions perquè comuniquessin a les dependències policials la seva minoria d'edat.

En la segona fase de l'operació, que es va engegar quan els agents van detectar que el grup desarticulat tenia connexions amb un altre, es van detenir 6 persones més, una de les quals a Barcelona. Aquest grup estava especialitzat tant en el tràfic de menors des del Marroc fent servir pasteres com en el segrest d'aquests joves per part d'altres organitzacions un cop arribaven a Espanya.