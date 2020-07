Cinc estudiants de la demarcació de Barcelona treuen un 9,90 a la selectivitat, que aquest any té menys aprovats

La selectivitat més atípica ja té notes i, com van advertir els organitzadors, hi ha més suspensos que l'any passat. Dels 39.110 estudiants que s'hi van presentar, 30.838 han superat les proves d'accés a la universitat (PAU), el 94,48% del total, mentre que l'any passat van ser el 96,60%. L'efecte covid-19 es fa notar, en certa manera. Si bé la nota mitjana de la selectivitat és d'un 6,633, pràcticament la mateixa que l'any passat (6,633), és força previsible que les notes de tall pugin una mica perquè també ho han fet les mitjanes de batxillerat, que passen del 7,43 del curs anterior a un 7,53 aquest any, una dècima més. Per tant, la nota mitjana d'accés a la universitat (60% de l'expedient de batxillerat i 40% de les PAU) aquest any és d'un 7,171, una mica per sobre que l'any anterior (7,114).

Els organitzadors havien avisat que el notable creixement dels aprovats de batxillerat, beneficiats per les instruccions del departament que van prohibir suspendre pel que passés l'últim trimestre de curs, havia portat a fer la selectivitat alguns alumnes que en altres condicions no ho haurien fet. Així, el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Lluís Baulenas, ha dit que "no hi hagut una disminució significativa del percentatge d'aprovats i, en tot cas, era esperable tenint en compte que 5.000 estudiants més es presentaven a les proves". "En nombre absoluts sí tenim més aprovats que mai amb un augment de 2.600 estudiants i una xifra rècord que supera per primera vegada els 30.000", ha afirmat.

Baulenas també ha subratllat que el fet que la nota mitjana de les PAU 2020 sigui gairebé exacta a la de l'any passat "confirma que la flexibilitat en l'opcionalitat introduïda enguany ha donat resposta als objectius establerts: mantenir el rigor de les proves sense perjudicar els estudiants afectats per la situació derivada de la COVID-19”.

Els que tenen més motius per celebrar són els estudiants que han tret les millors notes de les PAU. Són cinc alumnes, dues noies i tres nois i tots de la província de Barcelona, que han empatat amb la nota més alta, un 9,90. Són alumnes dels instituts públics Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet), Antoni Pous i Argila (Manlleu), Front Marítim (Barcelona) i Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès) i del Col·legi Sant Josep (Sant Sadurní d’Anoia).

A la demarcació de Girona, la nota més alta ha estat d'un 9,80, que comparteixen quatre alumnes: una de l'institut Sant Feliu de Guíxols, dues germanes de l'institut de Santa Coloma de Farners i una altra de l'institut Jaume Vicens Vives de Girona.

A Lleida, on la selectivitat es va fer amb la comarca en confinament, la qualificació més alta ha estat un 9,70, i també ha estat compartida per quatre alumnes: es tracta de tres noies i un noi, tres d'ells de Lleida, alumnes de l'institut Samuel Gili i Gaya, i una noia de Linyola, alumna de La Salle-Mollerussa. A Tarragona, la nota més alta també ha estat un 9,70, que han tret també quatre estudiants: dues noies, de La Salle de Tarragona i de l'institut de Torredembarra, i dos nois, de l'institut Lluís Domènech i Montaner de Reus i l'institut Pons d’Icart de Tarragona.