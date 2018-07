Cinc ferits per l'explosió d'una embarcació a Calella de Palafrugell

Almenys cinc persones han quedat ferides a causa de l'explosió del motor d'una embarcació, a uns 200 metres de la platja del Golfet de Calella de Palafrugell (Baix Empordà).

L'avís s'ha rebut sobre la 13.30h. De moment s'estan investigant les causes, però sembla que l'explosió no ha causat cap incendi, de manera que l'incident ha estat gestionat per Salvament Marítim, sense que calgués la intervenció dels Bombers de la Generalitat.

Segons ha informat el servei d'emergències mèdiques (SEM), els ferits són de diversa gravetat: quatre tenen cremades de segon grau i una persona està ferida lleu. A causa dels fets, s'han mobilitzat quatre ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del SEM.