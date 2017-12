Cinc ferits greus, tres menors, en un accident a Fontanals de Cerdanya

Cinc persones, tres d'elles menors d'edat, han resultat ferides de gravetat aquest dissabte a la tarda en un xoc frontal entre dos turismes a la C-162 a Fontanals de Cerdanya. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís del sinistre s'ha rebut a les 16.31 hores al quilòmetre 9 d'aquesta carretera. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'accident ha passat per causes que es desconeixen. A causa de l'impacte, han resultat ferits greus dos adults i tres menors d'edat. Tots els afectats han estat evacuats a l'Hospital de Puigcerdà. En un primer moment s'ha tallat la C-162 en els dos sentits de la marxa per facilitar la tasca dels efectius d'emergències, però poc després s'ha donat pas alternatiu als vehicles. Com a mesura preventiva, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla d'Autoprotecció dels Túnels del Cadí.