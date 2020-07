Cinc trasplantaments d'un mateix donant enmig del rebrot de covid-19 a l'Hospital Arnau de Vilanova

Mentre a les portes de l'hospital ja hi havia instal·lades unes carpes complementàries per atendre les emergències en ple rebrot del covid-19 durant la segona setmana de juliol, a la unitat de cures intensives (UCI) de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida es duien a terme cinc trasplantaments procedents d'un mateix donant. Un dels receptors en va rebre més d'un, protagonista d'un trasplantament multivisceral.

Ho ha explicat aquest divendres mitjançant un comunicat la Generalitat de Catalunya, que hi afegia l'explicació de la doctora Mariona Badia, coordinadora de trasplantaments de l'Hospital Arnau de Vilanova. "Davant la mort d'un ésser estimat, una família va manifestar la seva voluntat de donació", ha explicat. La doctora reconeix que la situació a l'UCI "no està sent fàcil", però que "calia fer l'esforç perquè aquest acte de màxima generositat es pogués dur a terme i que els malalts que esperen un òrgan no perdessin aquesta oportunitat de vida".

L'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) va coordinar la mobilització de tres equips extractors de Barcelona i un altre equip des d'un altre centre de l'Estat, que es va mobilitzar gràcies a la col·laboració de l'aeroport d'Alguaire, detalla el Govern. En total hi van participar 100 professionals sanitaris i no sanitaris de diferents hospitals i entitats.