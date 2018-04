Citen a declarar una tarragonina per penjar al balcó una pancarta contra la policia i difondre-ho a les xarxes

Una veïna de Tarragona ha estat citada a declarar davant del jutjat per penjar al seu balcó una pancarta en què es podia llegir 'Police go home'. La dona va fer una fotografia de la façana de l'edifici amb la pancarta i la va difondre a través de les xarxes socials amb el missatge 'Mil ulls us vigilen, no permetrem que ens feu mal'.

Ella mateixa a penjat un missatge a Twitter en què explica: "Dimecres 11/04 a les 10h he d'anar a declarar al jutjat número 2. La Policia m'acusa d'un delicte d'odi per penjar aquesta pancarta i tuitejar-ho. Per sort no sé rapejar". També a través de les xarxes s'han difós missatges de suport a la citada que conviden a acompanyar-la a la cita judicial.