Ciutadans confia en consolidar els vots que va obtenir a Barcelona el 21-D

A les passades eleccions catalanes del 21-D, Ciutadans va aconseguir a Barcelona el 26% dels vots, guanyant en set dels deu districtes de la ciutat. Només s'han resistit a l'encant taronja els votants de l'Eixample, Gràcia i Sants-Montjuïc. Si el partit que a Barcelona lidera Carina Mejías fos capaç de mantenir aquests suports a les eleccions municipals que se celebraran l'any vinent, el proper alcalde de Barcelona serà de Ciutadans. Aquest és l'objectiu amb el qual treballa el partit d'Albert Rivera tot i que són plenament conscients que "les dinàmiques" dels barcelonins varien molt en funció de si es tracta d'eleccions municipals, catalanes o generals, segons reconeix Mejías. En aquestes passades eleccions, els catalans van votar en clau nacional deixant en un segon pla l'eix social. En unes municipals, aquesta lògica, presumiblement, no servirà ja que els ciutadans utilitzen altres criteris per decidir el seu vot. "Intentarem que ens tornin a votar aquells que ja han agafat una papereta de Ciutadans per votar-nos a les autonòmiques", ha dit Mejías. La política va ser clara a l'hora de dir què han de canviar per fer el salt de la política nacional a la local: "Hem de reforçar els nostres equips i la nostra estructura" ha dit i ha afegit que buscaran "persones amb talent". Mejías també ha explicat que el candidat de Ciutadans sortirà d'unes eleccions primàries i ha avançat que ella s'hi presentarà.

Després d'analitzar els resultats, la representant de Ciutadans ha destacat que han estat capaços d'aconseguir molts vots en barris que fins ara donaven suport a Barcelona en Comú (com Sant Andreu o Nou Barris) i ha advertit als comuns que ja no només es disputen els vots amb el PSC i el PP.