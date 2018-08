Ciutat Vella i l’Eixample: 6.000 habitatges sense llicència expedientats

El pla de xoc que el govern municipal d’Ada Colau ha desplegat en els últims dos anys a Barcelona ha permès detectar més de 10.635 pisos sense llicència a la ciutat. Més de la meitat d’aquests pisos es concentren als districtes de Ciutat Vella i l’Eixample, que sumen 6.113 expedients informatius, segons les dades fetes públiques pel consistori aquest juliol passat. Es tracta de les zones turístiques per excel·lència de la ciutat, però en general no hi ha ni un districte que s’escapi de la presència d’immobles que allotgen visitants, tot i que no tenen llicència per fer-ho: a Nou Barris, per exemple, s’han obert més d’un centenar d’expedients des del 2016.

La lluita contra els pisos turístics ha sigut un dels grans projectes de l’equip de govern d’Ada Colau des de la seva arribada a l’Ajuntament. En els últims dos anys el consistori assegura que ha analitzat més de 13.000 anuncis de pisos turístics a la ciutat. A aquesta dada s’hi afegeix, però, l’altra feta pública pel projecte col·laboratiu Datahippo, que recopila dades de diferents plataformes de lloguer turístic -com Airbnb o HomeAway-, i que el maig passat comptabilitzava 25.251 pisos turístics a la capital catalana, que es convertia, així, en la ciutat de l’Estat que més n’acumulava. Això no vol dir que tots siguin irregulars.

El model de detecció barceloní dels pisos que operen sense llicència es basa en un equip d’inspectors que revisa els anuncis penjats a les webs dels grans operadors i que ha multiplicat per cinc el nombre d’efectius fins a arribar al centenar. A més, el 2016 es va posar en marxa una web municipal a través de la qual els ciutadans i els turistes poden verificar si un pis anunciat com a turístic disposa de llicència i denunciar-lo en cas que no en tingui.

Del total d’expedients oberts, segons les últimes dades de l’Ajuntament, s’han imposat 5.503 sancions, que oscil·len entre els 60.000 i els 600.000 euros de multa. Segons el consistori, les xifres d’expedients oberts i de multes imposades en els últims dos anys multiplica per cinc els registres entre el 2014 i el 2016, en què es van obrir 2.500 expedients, un miler dels quals van acabar amb sanció per al propietari.

El consistori assegura que des del 2014 les ordres de tancament també s’han multiplicat, en aquest cas per sis. Entre el 2016 i el mes de maig passat -l’últim del qual el consistori disposa de xifres- s’ha ordenat el tancament de 4.148 habitatges. Un dels problemes que afronta l’Ajuntament és el de certificar que els immobles realment han deixat d’operar com a pisos turístics. Això s’ha pogut comprovar en 2.355 casos, però no en la resta, segons va admetre aquest juliol el consistori.

Un altre de les problemàtiques és que alguns pisos turístics il·legals no s’anuncien a través dels grans operadors, sinó per Facebook o altres plataformes que, tot i no ser tan conegudes com Airbnb o Booking, per exemple, tenen un gran nombre d’usuaris i de visites.

Airbnb és el membre més recent de la taula de treball creada pel consistori amb els grans operadors perquè deixin de publicitar pisos sense llicència turística i comprovin que els propietaris que s’hi anuncien tinguin tota la documentació necessària per operar -tot i que es continua treballant per accedir a les dades dels usuaris donats d’alta a partir de l’1 de juny passat-. En aquesta taula de treball també hi ha Homeaway, Booking, TripAdvisor, Rentalia i Apartur.

Xarxes estrangeres

L’altre gran repte és identificar les xarxes que han començat a fer negoci a través dels pisos turístics. L’Ajuntament de Barcelona ha detectat persones estrangeres que venen a Barcelona únicament a fer d’amfitrions per a un sol pis de lloguer o diversos. Fins ara s’han detectat 11 perfils de multiinfractors que gestionarien fins a una vuitantena d’emplaçaments diferents i que acumulen 170 procediments disciplinaris, alguns dels quals encara oberts.

En aquests casos, el consistori es coordina amb els Mossos d’Esquadra, els Bombers, els inspectors de Treball, l’Agència Tributària i l’Institut Català del Sòl per mirar de sancionar coordinadament els infractors i frenar així l’activitat il·lícita de l’immoble des de tots els vessants possibles.

Durant tot l’estiu, l’Ajuntament de Barcelona ha repetit la campanya per fomentar la denúncia de pisos turístics il·legals a la ciutat que ja s’havia posat en marxa també l’any anterior. Amb l’eslògan #fairtourismBCN, l’objectiu és conscienciar de la necessitat de controlar aquest tipus d’immobles que el consistori considera que estan encarint el mercat de l’habitatge a la majoria de barris i acabant amb l’expulsió dels veïns.

La campanya utilitza com a logotip un llit i el consistori ha repetit l’operació d’instal·lar llits físicament a la zona d’Arc de Triomf, a la Rambla i al barri de Gràcia, precedits d’una marquesina i amb treballadors que reparteixen tríptics informatius entre els ciutadans. L’acció s’ha fet enguany conjuntament amb les ciutats de Sevilla i de Santiago de Compostel·la.