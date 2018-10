El Govern Balear es justifica per l'activació del pla Inunbal dues hores després dels primers avisos

Dimarts al vespre, quan es produïen les pluges a la comarca de Llevant, "no es va deixar d'atendre ningú", ha insistit aquest divendres la consellera d'Administracions Públiques, Catalina Cladera, en roda de premsa. "Es van registrar 400 incidents i es va salvar 200 persones", ha afegit, i ha remarcat que "no ha quedat cap desaparegut sense identificar".

La titular d'Hisenda ha defensat la tasca del Govern Balear, que ha actuat "des del primer minut", ha dit. "Ningú no ha reparat a dur mitjans a la comarca de Llevant", ha dit, i ha definit l'actuació de responsable i rigorosa. "Des del moment que es van rebre les trucades al 112, es va seguir el protocol corresponent", ha insistit, i ha assenyalat que es van enviar els dispositius d'emergència per resoldre els incidents a mesura que tenien lloc. "A les 18.30 h, quan hi ha els primers incidents, el nivell d'alerta és groc", ha concretat.

En el repàs del relat dels esdeveniments, Cladera ha especificat que a les 19 hores havien caigut les comunicacions dins del municipi i, amb els avisos que ja es tenien, "el 112 va activar els primers protocols, hi va enviar els operatius d'emergències i, a les 20 h, es va ordenar constituir el centre de comandament". Aquest centre es va anar ampliant a mesura que passaven les hores.

Eren les 21 h quan es va decretar el pla Inunbal. "Això no vol dir que hi hagi més mitjans, sinó que el comandament i la direcció dels efectius els assumeix el Govern Balear. Vull deixar molt clar que a les hores anteriors no es va deixar d'actuar", ha afirmat. A més, ha assegurat que ja hi havia un preavís a efectius de l'exèrcit perquè la situació es preveia complicada i que aquests van agafar el vaixell des de València a les 23 hores.