Clam per retornar la Rambla de Barcelona als veïns

Que la gent de Barcelona torni a la Rambla i que hi pugui retrobar les activitats tradicionals. Aquest és l’objectiu de l’associació Amics de la Rambla, que insten l’Ajuntament i els grups municipals a repensar aquest espai i recuperar-lo per als veïns. "Ara ha de ser el moment perquè la gent de Barcelona pugui seure en una terrassa de la Rambla i gaudir de la sala de ball de Barcelona", aposta el president de l’entitat, Fermí Villar, en una carta que ha fet arribar al consistori, als partits polítics i a diferents associacions.

A l’escrit, Villar reconeix que, com a conseqüència del covid-19, aquest estiu "el públic visitant es veurà reduït en gran manera i això significarà que l’oferta econòmica en general patirà molt". Per això creu que és el moment de "repensar-ho tot" perquè l’oferta destinada al turisme "ho tindrà molt malament per subsistir, almenys en els pròxims dotze o quinze mesos". I considera que la Rambla ha de ser la "zona zero" des d’on iniciar el canvi d’hàbit econòmic, social i cultural de tota la ciutat.

Per aconseguir-ho, l’entitat proposa tornar a dirigir totes les activitats al públic local, especialment, les culturals. "Que la gent torni a la Rambla per anar al Liceu, al Poliorama o al Romea. Aprofitem la plaça Reial amb el Sidecar, el Karma o el Jamboree", proposen a la carta, en què també aposten per fer arribar la cultura al carrer: "El cor del Liceu al pla de l’Ós, jam sessions a la plaça Reial, més debats a la Virreina, flamenc davant del Teatre Principal, arts escèniques a Santa Mònica".

Pel que fa a l’oferta comercial, Villar apunta que els comerços, molts dels quals lligats al concepte de "souvenir", s’hauran d’adaptar. En aquest sentit proposa "un col·loqui sociològic, cultural i empresarial" que analitzi el concepte de souvenir, com es viatjarà després del coronavirus i "com s’hauran d’adaptar els plans d’usos, la sostenibilitat i les exigències mediambientals a les noves situacions socials i comercials" que hi haurà.

Per això també reclama que es faci complir el Pla Espacial, que, entre altres coses, prohibeix les parades dels antics ocellaires. "Ara més que mai hem d’aprofitar per enviar a la ciutadania de Barcelona un missatge ple de simbolisme sobre la nova realitat: fer desaparèixer unes parades orientades únicament al turisme per posar-hi bancs per seure", afirma el president de l’entitat, Fermí Villar.

De fet, l'Ajuntament de Barcelona ha engegat una transformació radical de la Rambla, que implicarà aixecar tota la via, des de l’estàtua de Colom fins a la plaça Catalunya. L'objectiu de les obres, que començaran a mitjans de l'any vinent, és aconseguir que el carrer deixi de semblar una pista d’obstacles per convertir-se en un passeig generós i amable per a les persones.